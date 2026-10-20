"No se le puede reemplazar": Matthäus se burla de sí mismo y compara a Olise con Maradona

Entre un talento excepcional que merece protección y un nuevo contrato que podría convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados del Bayern de Múnich, Michael Olise ha entrado con fuerza en el centro de atención, después de que la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus dirigiera un mensaje claro a la directiva del club bávaro, exigiéndole no excederse en el castigo de la estrella francesa y actuar con rapidez para asegurar su continuidad durante años adicionales.

Matthäus, de 65 años, no se conformó con defender a Olise tras su expulsión en el partido que el Bayern de Múnich disputó en Noruega, sino que fue más allá, reclamando una renovación de su contrato con un salario que podría alcanzar los 47 millones, en un paso que considera una inversión necesaria para conservar a una de las figuras más destacadas del equipo.

Lothar Matthäus defendió a Michael Olise, asegurando que la estrella francesa cometió un error que podría haberse evitado, pero subrayó que el incidente no debería eclipsar el gran valor futbolístico que aporta el jugador con la camiseta del Bayern de Múnich. La leyenda del fútbol alemán declaró: «Olise es un jugador de clase mundial, pero cometió un error a una edad temprana, y eso no debería haber ocurrido».

Matthäus citó lo que mostró el jugador durante el enfrentamiento ante el Leipzig, señalando que recibió varias entradas duras durante la primera parte, pero mantuvo la concentración y no permitió que la presión afectara a su rendimiento. Y añadió: «¿Vieron lo que hizo en el campo? Recibió entradas duras cuatro o cinco veces durante la primera parte, pero no perdió la concentración ni se achicó. Creo que ha aprendido la lección».

Matthäus considera que la ausencia de Olise podría afectar de forma evidente a la fuerza ofensiva del Bayern, estimando que su presencia quizá habría cambiado el curso del partido en el que fue expulsado. Explicó: «Quizá el partido en Noruega habría terminado 5-2 a favor del Bayern si Olise hubiera estado presente. Pero ¿por qué debe el club imponerle una multa económica ahora? Creo que el castigo más adecuado para él es privarle de participar ante el Arsenal».

La defensa de Matthäus no se detuvo en el aspecto futbolístico, sino que abordó también la naturaleza de la personalidad de Olise, quien prefiere centrarse en el fútbol y mantenerse alejado de los focos y de la presión mediática. Dijo al respecto: «Él quiere jugar al fútbol, y no quiere hablar con ustedes ni conmigo. Busca la tranquilidad, y no quiere vestir el traje tradicional bávaro, sino que prefiere llevar su gorra. Déjenlo ser como es, y disfrutaremos de lo que ofrece y tendremos muchas historias que merecen ser contadas».

Y agregó, expresando su admiración por las cualidades de la estrella francesa: «Soy feliz cuando muestra su magia en el campo y me hace preguntarme qué hará en el instante siguiente. Esa es la esencia del fútbol para mí, y me encanta». Matthäus señaló que Olise fue objeto de críticas por su comportamiento, entre ellas críticas públicas de su entrenador, pero demostró ante el Leipzig su capacidad para superar la presión y seguir ofreciendo sus destacados niveles.

Concluyó su defensa del jugador aludiendo a la dificultad de frenar a los poseedores de talentos excepcionales, evocando la experiencia de la leyenda argentina Diego Maradona. Dijo: «Tuvo que soportar lo que le hicieron en partidos anteriores, pero esta vez no dudó, quizá porque ahora es consciente de la magnitud de su talento. Fue algo similar a lo que ocurría con Diego Maradona; resultaba difícil frenar a jugadores de esta categoría por medios lícitos. Olise no es solo un buen jugador, sino un jugador excepcional».

La postura de Matthäus no se limitó a reclamar un trato sosegado hacia Olise tras el incidente de la expulsión, sino que instó a la directiva del Bayern de Múnich a actuar con rapidez para renovar su contrato, asegurando que los niveles que ofrece el jugador durante el último periodo lo hacen merecedor de un salario muy superior al que percibe actualmente.

Matthäus dijo: «Si observamos el rendimiento de Olise durante el último año y medio, y comparamos su salario con su valor de mercado actual, encontraremos que merece casi cuatro veces lo que cobra ahora. Hablamos de un salario que oscila entre los 45 y los 47 millones».

La leyenda del Bayern de Múnich subrayó la importancia de renovar los contratos de Harry Kane y Olise, considerando que la pareja representa un pilar fundamental en el proyecto deportivo del club durante los próximos años, dada su capacidad para marcar la diferencia dentro del campo y representar al equipo a nivel mundial.

Explicó: «Hay que renovar el contrato de Kane, y también el de Olise. Estos dos jugadores son capaces de cambiar las reglas del juego, además de representar la imagen del club y ser sus embajadores».

Y sobre la estrella francesa en concreto, añadió: «Su valor de mercado se ha multiplicado más de tres veces, y por eso trabajaría en renovar su contrato de inmediato, e intentaría conservarlo al menos dos o tres años adicionales».

Matthäus considera que la renovación del contrato de Olise no se limitará a asegurar su continuidad en lo futbolístico, sino que otorgará al Bayern de Múnich una gran ventaja negociadora si el jugador decide marcharse en el futuro, ya que la ampliación del contrato por un periodo más largo podría ayudar al club a obtener una elevada contraprestación económica por su traspaso.

Dijo: «Añadiría otros diez millones a su salario. E incluso si no continúa hasta el final del contrato, podré obtener una elevada contraprestación por su traspaso, porque la larga duración del contrato otorga al club una posición negociadora más fuerte. Es un negocio excelente para el Bayern de Múnich, y creo que Olise también estaría contento con él».

Y en respuesta a las posibles críticas a su propuesta económica, Matthäus lanzó un comentario irónico sobre Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, conocido por su interés en los aspectos financieros del club. Dijo: «Quizá Uli Hoeneß diga que no entiendo nada de números. Creo que todos ya se han dado cuenta de que no entiendo nada de números. Pero sé de lo que hablo, y conozco los salarios de los demás jugadores».

Matthäus cerró sus declaraciones insistiendo en la dificultad de reemplazar a Olise, señalando que su ausencia revelará aún más la magnitud de su influencia en el rendimiento del equipo, en un momento en el que la afición del Bayern de Múnich espera con expectación lo que el club ofrecerá en su próximo enfrentamiento europeo ante el Arsenal.

Y entre la petición de pasar página sobre el incidente de la expulsión y la de actuar para asegurar su futuro con un nuevo contrato, el mensaje de Matthäus parece claro: conservar a Olise no representa una mera decisión futbolística, sino una inversión en uno de los talentos más destacados capaces de marcar la diferencia con el Bayern de Múnich.