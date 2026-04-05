Misterio a propósito... El Bayern de Múnich intenta despistar al Real Madrid con respecto a Kane

En el Bayern de Múnich reina la incertidumbre en torno a la pregunta que preocupa a todos en estos momentos: ¿estará Harry Kane listo para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid?

El capitán de la selección inglesa, de 32 años, sufrió un dolor en el tobillo el pasado lunes, entre las 17:30 y las 18:00 hora alemana, durante la parte a puerta cerrada del entrenamiento de los «Tres Leones», en una lesión que, según se dice, se produjo sin intervención de ningún otro jugador.

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Desde entonces, Kane no ha participado en ningún entrenamiento colectivo. Tampoco figuró en la convocatoria del equipo para el partido contra el Friburgo en la Bundesliga (3-2), el pasado sábado.

Sin embargo, el club mantiene un estricto secretismo sobre los detalles de la lesión, hasta el punto de no revelar en qué pie sufre el jugador.

Cuando el diario alemán «BILD» preguntó a Max Eberl, director deportivo del Bayern, si era el tobillo derecho el lesionado, este respondió sonriendo: «Esa es una pregunta maliciosa ahora... No le miro los pies, pero ambos parecen hinchados».

El periodista no obtuvo una respuesta clara cuando volvió a preguntar si Eberl sabía exactamente dónde le dolía.

En la situación actual, el club aún no ha anunciado un diagnóstico preciso ni la duración de la baja. El entrenador Vincent Kompany también se negó a dar más detalles cuando se le preguntó, por lo que sigue sin saberse si es el tobillo derecho o el izquierdo el que está lesionado.

Aunque Kane no hizo ninguna aparición pública el pasado viernes, su entorno se muestra optimista sobre su disponibilidad para el partido contra el Real Madrid, previsto para el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que «BILD» señaló que el Bayern podría estar creando deliberadamente esta gran incertidumbre sobre la lesión por motivos tácticos, de cara al gran y esperado enfrentamiento.