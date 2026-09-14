La relación entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé ha empezado a generar un clima de tensión dentro del vestuario de la selección francesa, en medio de informaciones que apuntan a la existencia de crecientes desavenencias entre varios jugadores de Francia, según lo publicado por el sitio "Foot Mercato".

Según información difundida por la cadena "RMC", Dembélé y su entorno mostraron un profundo malestar por algunas de las recientes declaraciones realizadas por Mbappé, capitán de la selección francesa, hasta el punto de considerar lo dicho por él como una auténtica "traición".

Y no parece que el malestar se haya limitado únicamente a Dembélé y su entorno, ya que los informes señalaron que las declaraciones de Mbappé fueron malinterpretadas por parte de varios jugadores de la selección francesa, lo que provocó un estado de tensión dentro del grupo.

Según la información que circula, el delantero del Real Madrid provocó el "malestar de muchos de sus compañeros", después de que sus declaraciones generaran reacciones inesperadas dentro de la selección, algo que ha empezado a reflejarse en el ambiente entre los jugadores.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que la selección francesa era considerada como una de las selecciones con mayor cantidad de estrellas y de elementos capaces de mantener la cohesión del grupo, aunque la reciente desavenencia entre Mbappé y Dembélé podría amenazar dicha estabilidad.

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División dentro del vestuario

Aumentan los temores por el impacto de esta crisis en el equilibrio de la selección francesa, después de que los informes hablaran de la existencia de "dos bandos dentro del equipo", en clara alusión a una posible división entre los jugadores a raíz de la reciente crisis.

La relación entre Mbappé y Dembélé es vista como una de las relaciones importantes dentro de la selección francesa, por lo que el hecho de que la desavenencia entre ambos haya llegado a esta fase podría imponer nuevos desafíos al cuerpo técnico, especialmente si la tensión se mantiene durante el próximo parón internacional.

Según los informes, Mbappé se sorprendió por la reacción pública de Dembélé tras el partido ante el Brest, sobre todo después de que la crisis se convirtiera en tema de conversación en los entornos que rodean a la selección francesa.

Sin embargo, no parece que el capitán de la selección francesa desee escalar la desavenencia a través de los medios de comunicación o entrar en una guerra de declaraciones con su compañero, ya que la información apunta a que prefiere gestionar la crisis lejos de los focos y trabajar para resolverla de forma amistosa.

El futuro de la relación entre Mbappé y Dembélé sigue siendo objeto de expectación, sobre todo porque la continuidad de la tensión entre dos de las estrellas más destacadas de la selección francesa podría imponerse con fuerza en el ambiente del equipo y afectar a la armonía necesaria dentro del vestuario.

Zidane ante un nuevo examen

En caso de que los intentos de contener la crisis no tengan éxito en el próximo periodo, Zinedine Zidane podría encontrarse ante una tarea delicada consistente en abordar este asunto durante la próxima concentración de la selección francesa.

La intervención de Zidane podría volverse necesaria si el estado de división se mantiene o si el círculo de la desavenencia se amplía para incluir a otros jugadores, especialmente porque preservar la unidad del vestuario será algo decisivo antes de los próximos compromisos de la selección francesa.

Y mientras que Mbappé, según los informes, prefiere cerrar el asunto lejos de los medios de comunicación, la postura de Dembélé y las reacciones del resto de los jugadores podrían determinar si la crisis terminará pronto o se convertirá en un problema mayor que amenace la estabilidad de la selección francesa.