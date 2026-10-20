Pese al apasionante arranque de la competición en la Bundesliga, la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus no parece convencido de la capacidad del Borussia Dortmund para romper la hegemonía del Bayern Múnich, dadas las claras diferencias entre ambos equipos en cuanto a calidad de los jugadores, profundidad de plantilla y capacidad económica.

Las declaraciones de Matthäus no se detuvieron en los límites de la lucha por el título de la Bundesliga, ya que también abrió el expediente de la crisis de la selección de Alemania en la posición de delantero centro, dirigiendo un mensaje a Jürgen Klopp sobre la necesidad de reconsiderar sus opciones ofensivas y de no descartar a Niclas Füllkrug por su avanzada edad.

Las declaraciones de la leyenda del fútbol alemán se produjeron durante un evento organizado por una de las empresas patrocinadoras de la Bundesliga, en el que abordó los asuntos más destacados del panorama futbolístico en Alemania.

A pesar de la igualdad de la competición en las primeras jornadas de la temporada, Matthäus prevé que el Bayern Múnich imponga su habitual superioridad y logre despegarse en el liderato de forma temprana, zanjando la lucha por el título antes de llegar a las fases decisivas de la competición.

Matthäus, de 65 años de edad, afirmó: "La lucha por el título sigue siendo emocionante, ya que cuatro equipos compiten en lo más alto con una diferencia de un solo punto, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo".

Y añadió: "Ojalá la competición se mantenga hasta las últimas fases y que el título no se decida seis semanas antes del final de la temporada. Pero lo más probable es que las cosas transcurran de otra manera y que el Bayern Múnich se haga con el liderato en solitario de forma temprana, pues ese es el escenario habitual".

Las declaraciones de Matthäus reflejan sus dudas sobre la capacidad de los competidores para seguir el ritmo del Bayern durante toda la temporada, pese a los primeros indicios que sugieren que la lucha por la cima podría prolongarse durante más tiempo.

Las diferencias individuales dan al Bayern ventaja sobre el Dortmund

Al hablar de las opciones del Borussia Dortmund de competir con el Bayern Múnich, Matthäus señaló que el equipo ha empezado a atravesar algunas dificultades, considerando que las diferencias en calidad de los jugadores y en las opciones disponibles para los entrenadores otorgan al gigante bávaro una clara ventaja. Afirmó: "El Dortmund atraviesa una pequeña crisis por primera vez, después de haber perdido puntos de nuevo. Pero lo más importante es la manera en la que perdió esos puntos".

La leyenda del fútbol alemán explicó que la superioridad individual de los jugadores del Bayern representa uno de los factores más destacados que inclinan la balanza a favor del equipo en la carrera por el título, añadiendo: "El Bayern Múnich cuenta con mejores jugadores a nivel individual, y eso se puede apreciar con claridad a través de la diferencia de goles. Creo que el Dortmund es capaz de ganar al Bayern en un solo partido, pero no será fácil, especialmente cuando ambos equipos se enfrenten en Múnich".

Pese a reconocer la capacidad del Dortmund de lograr la victoria en los enfrentamientos directos, Matthäus considera que competir a lo largo de una temporada completa requiere disponer de un conjunto más compacto, algo de lo que cree que el equipo amarillo y negro carece en comparación con su rival bávaro. Y añadió: "Si el Bayern no existiera en la Bundesliga, el Dortmund sería siempre el principal candidato. El equipo cuenta con un buen conjunto, pero no tiene la misma calidad en el once titular ni en la profundidad de plantilla".

La diferencia, según Matthäus, no se limita al nivel de los titulares, sino que se extiende a la capacidad de cada equipo para afrontar las ausencias y las lesiones, ya que el Bayern dispone de alternativas internacionales capaces de mantener el nivel de rendimiento, mientras que las opciones disponibles para el Dortmund parecen más limitadas.

Al concluir su análisis sobre la competencia entre ambos clubes, Matthäus subrayó que la capacidad económica desempeña un papel importante a la hora de determinar las diferencias entre ellos, diciendo: "Esa es la diferencia entre ambos clubes; la calidad individual de los jugadores del Bayern es sencillamente superior. Y eso se puede apreciar a través del valor de mercado de los jugadores y de los ingresos del club, pues los recursos económicos son distintos".

A pesar de ello, Matthäus quiso elogiar el trabajo que ha realizado el Dortmund en el último periodo, añadiendo: "Creo que el Dortmund ha hecho un trabajo excelente durante los dos últimos años, especialmente bajo el mando de Niko Kovač".

Matthäus pide a Klopp que reconsidere su postura sobre Füllkrug

En otro asunto, Matthäus pasó a hablar de la crisis de la selección de Alemania en la posición de delantero centro, considerando que el equipo necesita un delantero puro que posea experiencia y capacidad para aprovechar las ocasiones, en lugar de depender únicamente de los jóvenes talentos.

En este contexto, Matthäus instó a Jürgen Klopp a plantearse la posibilidad de recurrir a Niclas Füllkrug, asegurando que la avanzada edad no debería ser motivo suficiente para descartar a un jugador capaz de aportar en el apartado ofensivo.

Matthäus afirmó: "Tenemos un problema en esa posición con la selección. No pudimos marcar ante Grecia, y nos falta un delantero centro de verdad. Hablamos constantemente de los jugadores jóvenes, pero Füllkrug es el único que ofrece una prueba clara de su capacidad para marcar goles. En cuanto a Kai Havertz, se lesionó tras el partido ante los Países Bajos, y además tampoco es un delantero centro clásico".

Matthäus considera que depender de los elementos jóvenes puede ser útil en algunos partidos, pero no representa una solución garantizada para la crisis de la selección en esa posición, especialmente cuando el equipo necesita un delantero capaz de aprovechar las medias ocasiones en los enfrentamientos difíciles.

Y explicó: "Los jugadores jóvenes pueden desempeñar ese papel en algunas ocasiones, pero no pueden hacerlo siempre. Jürgen Klopp debe tener eso en cuenta".

¿Descarta Klopp a los jugadores mayores de treinta años?

Matthäus abordó la cuestión de depender de los jugadores de mayor edad, preguntándose si Klopp adopta una política basada en descartar a cualquier jugador que haya superado los treinta años, incluso si es capaz de ofrecer buenos niveles.

Afirmó: "No sé si piensa de esta manera: si el jugador supera los treinta años, está acabado. Y si este principio se aplica a los porteros, debería aplicarse también a los jugadores de campo".

No obstante, Matthäus quiso aclarar que no reclama la convocatoria de Füllkrug de forma categórica, sino que pide que se estudie la posibilidad de aprovecharlo ante la necesidad de la selección de soluciones ofensivas más eficaces.

Matthäus concluyó sus declaraciones precisando los nombres que considera más adecuados para liderar el ataque de la selección alemana, diciendo: "Yo no reclamo la convocatoria de Füllkrug de forma categórica, pero creo que Klopp debería al menos planteárselo. En mi opinión, las tres opciones son Kai Havertz, Niclas Füllkrug y Tresoldi".

Así, Matthäus puso sobre la mesa del fútbol alemán dos asuntos importantes; el primero, la capacidad del Dortmund de seguir el ritmo de la superioridad bávara durante toda la temporada, y el segundo, la necesidad de encontrar soluciones prácticas para la crisis del delantero centro, dando a los veteranos la oportunidad de demostrar su capacidad para marcar la diferencia.