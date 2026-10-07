¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Vincent KompanyGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Kompany gana un prestigioso premio gracias a Mourinho y Vinicius

Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo
Bayern Múnich
Bundesliga
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Roma vs Real Madrid
Roma
Liga de Campeones
Vinicius Junior
V. Kompany
J. Mourinho
Benfica vs Guimarães
Benfica
Guimarães
Primeira Liga
Alemania
España
Italia
Brasil
Bélgica
Portugal

El entrenador belga goza de un gran respeto en el Bayern de Múnich.

Vincent Kompany (40 años) y Nathaniel Brown (23 años) se verán obligados a abandonar el estadio a toda prisa tras el enfrentamiento del Bayern Múnich con el Augsburgo, el próximo sábado en la Bundesliga. Dos limusinas estarán esperando al entrenador y al jugador frente al estadio para trasladarlos directamente al "Mundo BMW" de Múnich, con el fin de asistir a la gala de los Premios del Deporte Bávaro 2026.

El homenaje no se limitará a Brown, ganador del premio al "Mejor joven deportista destacado", sino que incluirá también a Kompany, según el diario alemán "Bild".

Leer también

¿Cómo ganó el Bayern Múnich la apuesta por Olise y la perdieron los grandes de la Premier League?

Exestrella de Portugal: personas sin conciencia se inventaron mis declaraciones sobre Ronaldo

El entrenador belga recibirá de manos de Markus Söder el premio personal del ministro-presidente de Baviera. Y según la información de "Bild", el homenaje no llega únicamente en reconocimiento a su éxito con el Bayern Múnich, sino que Söder valora, por encima de todo, la firme postura de Kompany contra el racismo y la exclusión.

El pasado mes de febrero, Kompany pronunció durante una rueda de prensa del Bayern Múnich un discurso que duró 12 minutos y que atrajo las miradas de todo el mundo. En él lanzó un cálido llamamiento en favor de la dignidad humana y subrayó con claridad que el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad.

El discurso llegó como respuesta a los insultos racistas que sufrió la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, durante el enfrentamiento con el Benfica en la Liga de Campeones de Europa.

También llegó como respuesta a la postura de José Mourinho, entonces entrenador del Benfica y actualmente del conjunto merengue, quien restó importancia al incidente según consideraron algunos, al atribuir al brasileño parte de la responsabilidad bajo el argumento de que había provocado a la afición con su celebración.

En reconocimiento a esta postura, y a su éxito con el Bayern Múnich, el ministro-presidente de Baviera homenajeará a Kompany como una figura destacada en el mundo del deporte y la sociedad.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google