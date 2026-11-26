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La leyenda del Manchester United Peter Schmeichel ha hecho una valoración contundente del momento de forma de Senne Lammens tras una noche difícil para el portero en la Champions League. Aunque el guardameta de 24 años demostró su capacidad para detener disparos al parar un penalti, varios errores costosos permitieron al Sporting remontar y lograr un empate 2-2 en Lisboa.

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Los errores de Lammens eclipsan su parada de penalti

Lammens vivió una noche europea difícil ante el Sporting , con dos errores no forzados que echaron por tierra su prometedor inicio. Después de detener un penalti al delantero colombiano Luis Suarez en la primera parte, el guardameta belga cometió poco después una falta dentro del área y Suarez convirtió la pena máxima.

Las cosas empeoraron tras el descanso, cuando Lammens no logró blocar un balón alto enviado al área. Suarez fue el más rápido en reaccionar y marcó con un remate acrobático para dar un punto al conjunto portugués.

Schmeichel apunta al golpe del Mundial y a los fallos defensivos

En declaraciones a CBS Sports, el exportero del United Schmeichel evitó pronunciarse sobre si Lammens debería perder la titularidad y sugirió que el cuerpo técnico del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, podría ayudarle a recuperar su nivel. «No sé [en qué momento debería el Manchester United dejarlo fuera]», dijo Schmeichel. «Ha llegado Mauricio Pochettino con su propio equipo de trabajo. Eso significa que tiene un nuevo entrenador de porteros y quizá eso pueda cambiar las cosas para él».

Schmeichel situó el inicio del bajón del futbolista de 24 años en la eliminación de Bélgica ante España. Añadió: «No sé si recordáis que, en el Mundial, jugó contra España y cometió un pequeño error. [Mikel] Merino marcó, [Bélgica] quedó eliminada y tengo la sensación de que perdió un poco de confianza por aquel error y no se ha recuperado del todo.

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»Como portero, cuando no estás en tu mejor momento necesitas que los defensas que tienes delante te ayuden. La triste realidad es que no han podido hacerlo y, por supuesto, eso lo empeora mucho más. Me gusta mucho, pero hoy no ha sido un buen día para él».

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Fernandes pide que todos asuman su responsabilidad

El titubeante inicio de temporada de Lammens contrasta con su alentadora primera campaña en el United tras llegar procedente del Royal Antwerp por 18,1 millones de libras. Pese a sus costosos errores en Portugal, el capitán del club, Bruno Fernandes, defendió a su compañero y pidió que toda la plantilla asumiera su parte de responsabilidad.

«Es parte del fútbol. Los errores son parte del fútbol y de ellos llegan los goles», dijo Fernandes. «Pero, obviamente, no es un deporte individual, así que todos tenemos que asumir la responsabilidad tanto de lo que hacemos bien como de lo que hacemos mal.

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»Creo que lo principal y más importante es entender que tenemos que estar unidos en los buenos y en los malos momentos, y eso no va a cambiar la confianza que tenemos los unos en los otros».

Crece la presión sobre Lammens mientras Darlow espera su oportunidad

Con la confianza mermada, Lammens afronta el difícil reto de recuperar el nivel de su primera temporada bajo las órdenes del nuevo entrenador de porteros de Pochettino. El fichaje veraniego Karl Darlow espera su oportunidad por si hace falta un cambio. El exportero del Newcastle y del Leeds United aún no ha disputado ningún partido de la Premier League esta temporada.