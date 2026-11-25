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El futuro del portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, empieza a plantear muchos interrogantes ante la frustración que vive en el club inglés y la paralización de las conversaciones sobre su renovación. Esto ha abierto la puerta a una posible salida, con el interés de más de un gran club europeo.

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El diario italiano Tuttosport ha revelado que la Juventus se ha interesado en fichar a Bruno Fernandes, aprovechando la incertidumbre que rodea su futuro en el Manchester United, sobre todo porque el contrato del jugador se extiende hasta junio de 2027 y ambas partes aún no han alcanzado un acuerdo para renovarlo.

Según el periódico, la directiva del club italiano sigue de cerca la evolución de la situación, pero ha puesto una condición fundamental para moverse en serio: asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, ya que la participación en la competición continental sería un factor clave para convencer al jugador de unirse al nuevo proyecto deportivo.

La frustración de Bruno Fernandes abre la puerta a la Juventus

De acuerdo con el informe, Bruno Fernandes siente una frustración creciente por la situación en el Manchester United, marcada por las continuas turbulencias que atraviesa el equipo y los constantes cambios en los cuerpos técnicos y en el personal auxiliar, además de la falta de estabilidad colectiva y la dificultad para alcanzar los objetivos previstos.

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Aunque el jugador ha seguido rindiendo a buen nivel en lo individual, el ambiente que lo rodea le ha hecho replantearse su futuro, sobre todo ahora que su contrato se acerca a su último año.

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El capitán del Manchester United ha marcado 6 goles en 15 partidos en lo que va de temporada, después de anotar 9 goles en 37 encuentros el curso pasado. Sus mejores cifras goleadoras llegaron hace dos temporadas, cuando firmó 19 goles y dio el mismo número de asistencias, pese a que su equipo terminó en la decimoquinta posición de la Premier League.

El informe señala que Bruno ya se planteó dejar el Manchester United tras aquella temporada complicada, pero decidió quedarse, a pesar de tener la oportunidad de marcharse a otro club con un contrato económico importante, para seguir su trayectoria en el equipo y reforzar su estatus entre la afición de Old Trafford.

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Sin embargo, las señales parecen ahora distintas, después de que se paralizaran las conversaciones sobre su renovación, ya que ambas partes prefieren aplazar el asunto hasta que mejoren los resultados del equipo.

«Las negociaciones se han detenido para centrarnos en ganar partidos», declaró Bruno Fernandes en palabras recogidas por Tuttosport.

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Y añadió: «No es importante en este momento. Es mi futuro y no me queda mucho contrato, pero tendremos tiempo para hablar de ello».

La Juventus no está sola: el Milan entra en escena

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La Juventus no parece ser el único club italiano interesado en hacerse con los servicios del capitán del Manchester United, ya que el informe revela que el Milan también está interesado y cuenta, a su vez, con algunos factores que podrían ayudarle a pelear por la operación.

Tuttosport señala que Rúben Amorim es uno de los factores que podrían reforzar la posición del Milan en la carrera por el fichaje del jugador, además de que ambas partes están vinculadas a la misma agencia de representación.

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Aun así, Bruno Fernandes no tendrá prisa en tomar una decisión, ya que pretende estudiar con calma las ofertas que tenga sobre la mesa, dando prioridad al proyecto deportivo y a la capacidad del club al que se una para competir por títulos y volver a la primera línea europea.

Pese a la importancia del aspecto económico, el informe explica que la ambición del jugador pasa, ante todo, por ganar y competir por títulos, y no simplemente por conseguir un gran contrato.

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Bruno tiene 32 años y ha disputado 342 partidos con la camiseta del Manchester United. Además, cuenta con experiencia previa en Portugal, Italia e Inglaterra, tras haber jugado en el Novara, el Udinese, la Sampdoria y el Sporting de Lisboa antes de llegar a Old Trafford.

Un fichaje a coste cero, pero con una condición decisiva

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El atractivo de la operación para la Juventus reside en la posibilidad de hacerse con el jugador sin pagar traspaso si su contrato con el Manchester United expira en junio de 2027 sin un acuerdo de renovación.

No obstante, este escenario sigue dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses, sobre todo porque el club inglés no ha fijado su postura definitiva sobre el futuro de su capitán y el jugador tampoco ha anunciado que haya decidido marcharse.

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Según Tuttosport, el entorno de Bruno ya ha empezado a estudiar las opciones más realistas para moverse en el momento oportuno, y el próximo mes de febrero podría traer novedades importantes sobre su futuro.

Por otro lado, la Juventus sigue a varios nombres más para reforzar su plantilla, entre ellos el turco Hakan Çalhanoğlu y el francés Jean-Philippe Mateta, además del portero brasileño Alisson y su joven compatriota Morisco.

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También destaca el alemán David Raum, jugador del Leipzig, entre los nombres que interesan al club italiano, después de que su anterior intento de ficharlo se frustrara por las elevadas exigencias económicas.

Así, todo indica que la Juventus se prepara para un mercado de fichajes en el que podría apostar en mayor medida por aprovechar las oportunidades de incorporar a jugadores cuyos contratos están a punto de expirar, con el objetivo de reforzar el equipo con nombres capaces de marcar la diferencia sin asumir grandes cargas económicas.