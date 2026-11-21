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El exdefensa de la selección inglesa Rio Ferdinand criticó este sábado la manera en que los dirigentes del Bayern de Múnich están gestionando la renovación del contrato de Jamal Musiala, y consideró que hablar del estado de salud del jugador y de las condiciones de su contrato a través de los medios de comunicación no es la conducta adecuada de un club acostumbrado a proyectar una imagen profesional y elegante.

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Ferdinand consideró que estas declaraciones pueden aumentar la presión que soporta el jugador en un momento en el que atraviesa circunstancias difíciles.

La leyenda del Manchester United, en referencia a la polémica que ha generado un amplio debate en los últimos días, escribió en su cuenta de la red social «X»: «El Bayern de Múnich es mejor que esto... Si quieren negociar condiciones más favorables para el club en el futuro por los problemas de salud que sufre Jamal, lo lógico sería que hablaran con él y con su equipo, en lugar de recurrir a los medios de comunicación».

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Ferdinand añadió: «Esta situación ya debe de ser bastante difícil de afrontar para Jamal como para que, encima, los medios y los dirigentes del club hablen de ella públicamente».

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Y prosiguió: «El Bayern de Múnich es uno de esos clubes que siempre se han presentado con elegancia y con unos estándares profesionales que han despertado la admiración de muchos. Por desgracia, lo que está pasando en este caso no es propio del Bayern de Múnich».

Las declaraciones de Ferdinand llegan en plena escalada de la polémica sobre el futuro de Musiala en el club bávaro, después de que varios de sus máximos dirigentes hablaran públicamente de la necesidad de evaluar el estado de salud del jugador y su capacidad para recuperar su nivel anterior, además de las consecuencias económicas ligadas a su contrato.

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Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, ya había generado polémica al poner en duda que el jugador pueda volver al nivel que ofrecía antes de sus problemas de salud y de las lesiones que ha sufrido.

Hoeness señaló que lo que el internacional alemán puede ofrecer actualmente quizá no se corresponda con las condiciones económicas pactadas en su contrato.

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Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club, también respaldó algunas de esas inquietudes y explicó que el Bayern evaluará la evolución del jugador antes de sentarse con su familia y sus representantes para hablar de su futuro.

En la misma línea, Karl-Heinz Rummenigge, exdirector ejecutivo y actual miembro del consejo de supervisión, consideró normal que el club piense en cómo gestionar la situación, teniendo en cuenta el elevado salario que percibe Musiala, si este no consigue recuperar su nivel.

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El contrato de Musiala con el Bayern se extiende hasta el verano de 2030, después de que firmara una renovación en febrero de 2025.

Las críticas no se limitaron a Ferdinand. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) emitió este sábado un comunicado en el que expresó su preocupación por las reiteradas declaraciones de los dirigentes del Bayern sobre el contrato de Musiala, al considerar que podrían suponer una forma de presionar al jugador y a sus representantes antes de una posible negociación.

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La organización subrayó que debatir públicamente el futuro del jugador y su estado de salud aumenta la presión sobre él durante su recuperación, e instó al club a plantear cualquier reserva relacionada con el contrato en conversaciones privadas con Musiala y sus representantes, en lugar de convertir el asunto en un debate mediático abierto.