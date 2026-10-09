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Hansi Flick (C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Exjugador del Barcelona: salía de los entrenamientos de Flick con mareos

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Víctor no esperaba lo que ha logrado el defensa del Barça

Pau Víctor, delantero del Sporting de Braga portugués y exjugador del Barcelona, reveló la gran exigencia física que impone el entrenador Hansi Flick en los entrenamientos del equipo catalán, asegurando que todo lo que se dice sobre su severidad es cierto.

Víctor habló, durante una entrevista con el programa "Què T'hi Jugues" de la emisora "Cadena SER", sobre la intensidad de los entrenamientos bajo la dirección de Flick: "Hay vídeos en los que se nos ve a Gavi y a mí tirados en el suelo, con las piernas hacia arriba. Terminé varios entrenamientos mareado".

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Y a pesar de que Flick no le concedió muchos minutos durante la temporada 2024-2025, Víctor explicó que el técnico alemán le enseñó mucho sobre la disciplina que se exige a un jugador profesional y sobre el esfuerzo que no admite negociación.

Víctor elogió a su excompañero Gerard Martín, que está cerca de disputar su partido número 100 con el primer equipo del Barcelona, al afirmar: "Es increíble lo que está consiguiendo. No me lo esperaba, pero se lo merece totalmente".

Consideró que Martín encarna a la perfección el tipo de jugador que convence a Flick: "Un jugador trabajador, que se queda en el gimnasio después de terminar el entrenamiento y que pide entrenamientos extra y sesiones de vídeo".

"Raphinha es espectacular"

Y sobre el nivel del Barcelona esta temporada, Víctor elogió a Raphinha, al afirmar: "Raphinha es espectacular. Ya lo era cuando yo estaba en el equipo, pero la cualidad que tiene es la de reinventarse y defender. Especialmente defender y presionar".

Víctor, de 24 años, vive su segunda temporada con el Sporting de Braga, donde viste el dorsal número 10. En su primera temporada había marcado 17 goles y dado 6 asistencias, en más de 3.500 minutos, para consolidarse como titular en la liga portuguesa. Además, comenzó la temporada actual con fuerza, anotando 5 goles en 12 partidos.

Sobre su vida en Portugal dijo: "Estoy muy contento con el equipo y la ciudad", y elogió las instalaciones del club, que describió como "realmente muy buenas".



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