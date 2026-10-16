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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Real Madrid sigue con interés a la joven promesa del Sporting de Lisboa

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El club blanco trabaja para reforzar la academia

El Real Madrid sigue a Jacobo Afonso, centrocampista de 15 años y uno de los talentos más destacados de la academia del Sporting de Lisboa portugués, según confirmaron varias fuentes a la cadena "ESPN".

La cadena explicó que el Real Madrid sigue la evolución del jugador desde hace tiempo y que le llegan informes muy positivos sobre él. Afonso juega en el centro del campo y destaca por su fortaleza física y su capacidad para avanzar hacia adelante.

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El jugador tiene las nacionalidades española y portuguesa, ya que nació en Salamanca pero creció en Portugal. Representa a las selecciones inferiores de España y estuvo entre las últimas convocatorias de la selección sub-16. Su padre es el exfutbolista portugués Nuno Afonso, que jugó en clubes como el Benfica.

El interés del Real Madrid en Afonso se enmarca en la política del club de fichar talentos a una edad muy temprana, tanto dentro como fuera de España.

El Madrid logró en los últimos meses incorporar a Jan Virgili, el talento del Espanyol de tan solo 14 años, y también busca fichar a JJ Gabriel, jugador del Manchester United, que cumplió 16 años el pasado 6 de octubre.

La academia del Real Madrid, conocida como "La Fábrica", vive un momento especial, después de que los ingresos por la venta de sus jugadores superaran los 200 millones de euros el pasado verano. Además, el equipo juvenil se coronó campeón de la Champions League la temporada pasada y de la Copa Intercontinental sub-20 en septiembre.


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