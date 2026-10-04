El Milan define al sucesor de Modric: un objetivo sorpresa para reemplazar al mago croata

El Milan ha empezado a moverse pronto ante la posible salida de Luka Modric, que se acerca a los 42 años, en medio de una situación de incertidumbre sobre su futuro con el equipo, pese a que el astro croata sigue ofreciendo un gran nivel desde su llegada al conjunto rossonero.

El Milan se prepara para la posibilidad de que Modric se retire al final de la temporada, o al menos de que abandone el club, después de que el jugador se haya acostumbrado a renovar su contrato por una sola temporada cada vez. Y pese a haber sido titular en cuatro partidos esta temporada, la dirección del club ya ha empezado a pensar en su sucesor.

Según el diario español "Mundo Deportivo", que cita al diario italiano "Tuttosport", el sueco Yasin Ayari, centrocampista del Brighton, destaca como la opción preferida de la dirección del Milan para sustituir a Modric.

Ayari tiene 22 años y se ha hecho un hueco como titular en su club, en medio del interés de varios equipos por ficharlo, lo que podría complicar la tarea del Milan a la hora de cerrar la operación, especialmente con el aumento de la competencia por los servicios del centrocampista sueco.















