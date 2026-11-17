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El argentino Mauricio Pochettino ha abierto la puerta a un escenario apasionante sobre el futuro del banquillo de la selección de Estados Unidos, tras revelar qué entrenador le recomienda para tomar el relevo, mientras se prepara para afrontar una nueva etapa en el Manchester United, donde le esperan retos complicados para evitar que la temporada se venga abajo.

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Pochettino no dudó en proponer al español Pep Guardiola como seleccionador de Estados Unidos y aseguró que el momento actual representa una oportunidad ideal para que el exentrenador del Manchester City viva una nueva experiencia en el fútbol de selecciones, pese a que, por ahora, no existen negociaciones oficiales entre ambas partes.

Pochettino, de 54 años, se dispone a poner fin a su etapa al frente de la selección estadounidense para iniciar su nueva aventura en el Manchester United, con el que ha firmado un contrato de dos años y medio, hasta junio de 2029.

El técnico argentino dirigirá su último partido con Estados Unidos ante Haití, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, después de que su equipo se impusiera con contundencia por 6-0 en el encuentro de ida, disputado en Miami.

En unas declaraciones a los periodistas, a Pochettino le preguntaron por la posibilidad de que Guardiola lo sustituya en el banquillo de Estados Unidos, y respondió que le aconsejaría al técnico español aceptar el cargo si recibiera la oferta.

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«Es el momento perfecto para unirse a la Federación de Estados Unidos. Todo va por el buen camino y en la dirección correcta», afirmó el exentrenador del Tottenham y del Chelsea.

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«Por supuesto que merece la pena. Allí encontrará muy buenos futbolistas y gente maravillosa, y además los jugadores son capaces de adaptarse a su estilo», añadió el argentino.

Las palabras de Pochettino llegan en un momento en el que Guardiola, de 55 años, disfruta de un año sabático tras su salida del Manchester City el pasado mes de mayo, en medio de especulaciones sobre su próximo destino y la posibilidad de que se estrene como seleccionador.

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Aunque el nombre del técnico español suena como uno de los candidatos a suceder a Pochettino, hasta ahora no ha habido ningún contacto oficial entre él y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, por lo que su futuro sigue abierto a múltiples posibilidades.

Manchester United: una misión de rescate urgente

Por otro lado, Pochettino no tendrá mucho tiempo para saborear el final de su etapa como seleccionador, ya que le espera un desafío excepcional en el Manchester United, que ha decidido contratarlo para sustituir a Michael Carrick tras el desastroso arranque del equipo esta temporada.

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La destitución de Carrick llegó después de una serie de resultados decepcionantes en la Premier League, en la que el equipo solo ha conseguido una victoria en las diez primeras jornadas. Ha caído al decimoctavo puesto con 8 puntos y se encuentra en zona de descenso, una situación impropia de la historia del club y de las aspiraciones de su afición.

Los problemas del Manchester United no se limitan a la competición doméstica, sino que se extienden a la Liga de Campeones, donde el equipo ocupa la decimoséptima posición de la fase de liga con 6 puntos, fruto de dos victorias y dos derrotas.

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El Manchester United comenzó su andadura europea con una goleada por 4-0 ante el Sabah azerí, antes de caer por 2-0 frente al Atlético de Madrid y de sufrir después una dura derrota por 4-1 ante el Como.

El equipo recuperó en parte el equilibrio en la cuarta jornada con una vibrante victoria por 3-2 sobre la Roma, pero ese triunfo no bastó para disipar las dudas sobre sus opciones de clasificación, sobre todo porque solo le separan dos puntos del vigésimo quinto puesto, el último que da acceso a la siguiente fase.

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Con el objetivo de preparar el terreno antes de su llegada a Inglaterra, los miembros del cuerpo técnico de Pochettino se han puesto en marcha con antelación. Su inseparable ayudante Jesús Pérez, el entrenador de porteros Toni Jiménez y el preparador físico Sebastiano Pochettino, hijo del técnico, de 31 años, ya han llegado para empezar a organizar todo lo relativo a la nueva etapa.

Pochettino confirmó que el trabajo ya ha comenzado antes de su llegada y señaló que su cuerpo técnico corre contrarreloj para tener listos todos los detalles, de modo que el equipo no pierda tiempo durante la transición entre ambos cuerpos técnicos.

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«Se nos han adelantado y han empezado a prepararlo todo. En cuanto lleguemos el miércoles, el trabajo será intenso y sin descanso. Para mí no es difícil; creo que estamos totalmente preparados para hacer esta transición rápida», declaró.

La primera prueba de Pochettino en la Premier League será ante el Liverpool, el domingo, en Anfield, un partido de doble importancia, no solo por la entidad del rival, sino porque permitirá comprobar pronto la capacidad del técnico argentino para cambiar el rendimiento del Manchester United.

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Además, al equipo le espera una serie de duros compromisos europeos, empezando por el Sporting de Lisboa el 25 de noviembre, y después las pruebas ante el Leipzig, el Bayern de Múnich y el Villarreal.

Mientras Pochettino se dispone a cerrar su etapa con la selección de Estados Unidos, deja tras de sí un nombre de peso como candidato a sucederle, al tiempo que él mismo emprende una batalla completamente distinta en Old Trafford: devolver al Manchester United su grandeza y salvar su temporada antes de que sea demasiado tarde.