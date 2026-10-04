Jude Bellingham ya no es solo una estrella en ascenso en el firmamento del fútbol mundial, sino que ha comenzado a llamar temprano a las puertas de la gloria, después de ofrecer ante Croacia uno de sus partidos más completos con la camiseta de la selección inglesa, confirmando que hablar de la posibilidad de que entre en la lista de los mejores jugadores de la historia ya no es una exageración.

Hace tan solo un año, la presencia de Bellingham en los planes de la selección inglesa estaba en entredicho, después de que el entrenador Thomas Tuchel lo excluyera de la lista de los Tres Leones en octubre de 2025, en medio de interrogantes sobre sus opciones de participar en el Mundial, especialmente tras confirmar el técnico alemán que no daría un trato especial al jugador del Real Madrid por ser una gran estrella.

Pero Bellingham dio la vuelta a todos los pronósticos rápidamente, y logró asegurar su lugar en la lista del Mundial, antes de convertirse en una de las figuras más destacadas del torneo y terminarlo como máximo goleador de la selección inglesa con 7 goles, contribuyendo a que su equipo alcanzara las semifinales y finalizara la competición en el tercer puesto.

Y si aquella etapa demostró que Bellingham es un jugador de clase mundial, lo que hizo ante Croacia confirmó que está a punto de pasar a un nivel completamente distinto, según informó "BBC Sport".

La estrella del Real Madrid participó de forma directa en cuatro goles durante la goleada de Inglaterra sobre Croacia por 7-0 en la ciudad de Rijeka, después de marcar un gol y dar tres asistencias, en una actuación excepcional que lo convirtió en el eje del ataque inglés durante todo el partido.

Y su huella no se limitó al aspecto técnico, ya que Bellingham llevó el brazalete de capitán en los últimos minutos tras la salida de Harry Kane, mostrando de nuevo que ya posee una presencia de liderazgo que supera su edad y su experiencia.









Puede convertirse en uno de los mejores jugadores

La actuación de Bellingham llevó a Roy Keane, exestrella del Manchester United y de la selección de la República de Irlanda, a elevar el techo de las expectativas sobre el futuro del jugador. Keane dijo a través de la cadena "ITV": "Bellingham puede convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".

Y añadió: "Actualmente es un futbolista impresionante, y posee un paquete completo de habilidades; la potencia en la carrera, la precisión en el pase y la capacidad de amenazar la portería. Y a medida que evolucione su nivel, creo que veremos cada vez más de él en el futuro".

Por su parte, Matt Upson, exdefensa de la selección inglesa, consideró que Bellingham se ha convertido en la opción ideal para ocupar el puesto de organizador de juego, el "número 10", en el futuro de la selección.

Un impacto que va más allá de marcar goles

Lo que distingue a Bellingham no se limita a sus números ofensivos, algo en lo que también insistió Roy Keane, afirmando que el impacto del jugador se aprecia igualmente cuando el balón está lejos de sus pies.

Explicó que Bellingham "es magnífico en el manejo del balón", pero sus movimientos y su entrega cuando no tiene el balón en su poder elevan el nivel de sus compañeros, señalando que la presencia de un jugador de este calibre, que juega en el Real Madrid y ofrece niveles deslumbrantes, da al resto del equipo un impulso adicional.

Asimismo, Ian Wright, exdelantero de Inglaterra, elogió el aspecto físico y ofensivo en el rendimiento del jugador, afirmando que Bellingham no deja de proyectarse hacia adelante y repite sus intentos constantemente para llegar al área.

Wright dijo que el jugador "estuvo presente en todo", gracias a sus capacidades físicas, sus habilidades técnicas y sus movimientos constantes, señalando que aparece dentro del área de forma repetida y en zonas donde a los defensas les resulta difícil marcarlo.









Bellingham firma un nuevo récord

Además de su gol, Bellingham dio tres asistencias durante el partido, convirtiéndose en el primer jugador que da tres pases decisivos en un mismo partido con la selección de Inglaterra desde Trent Alexander-Arnold ante San Marino en noviembre de 2021.

Fue también la primera vez que Bellingham participa de forma directa en más de dos goles en un mismo partido con la selección inglesa.

Por otro lado, el cuarteto ofensivo de Inglaterra compartió el protagonismo de la victoria histórica, después de que Harry Kane y Bukayo Saka marcaran dos goles cada uno, mientras que Anthony Gordon marcó un gol y dio una asistencia.

Kane marcó su gol internacional número 89, confirmando una vez más su importancia para la selección, antes de salir a 20 minutos del final, dejando el brazalete de capitán a Bellingham.

Tuchel: tienes que crecer

Thomas Tuchel fue uno de los que más notaron la llamativa evolución en el nivel de Bellingham, pues afirmó que el jugador realmente parece haber pasado a una nueva etapa.

El entrenador de Inglaterra dijo: "Sí, así parece en este momento, y eso siempre es necesario. No puedes quedarte en un nivel determinado; tienes que evolucionar y aspirar a llegar al siguiente nivel, de lo contrario los demás equipos te alcanzarán y te superarán".

Tuchel señaló que realizó algunos cambios tras la decepción que sufrió la selección en el Mundial, y dio a varios jugadores, entre ellos Bellingham, mayores responsabilidades dentro del equipo.

Saka: feliz de tenerlo con nosotros

Y Bellingham no fue el único que atrajo las miradas, ya que Bukayo Saka ofreció un partido sólido y marcó dos goles, el primero de ellos con asistencia directa de la estrella del Real Madrid mediante un centro preciso.

Saka elogió a su compañero tras el partido, diciendo: "Estuvo impresionante, mereció el premio al jugador del año, y también mereció ser el hombre del partido. Ofreció una actuación excepcional. Estoy feliz de jugar a su lado, y feliz de que esté en las filas de la selección inglesa".

Y mientras Bellingham sigue afianzándose como uno de los elementos más importantes del Real Madrid y de la selección inglesa, las señales parecen claras de que el techo de sus ambiciones ya no es solo llegar a la cima, sino permanecer en ella durante mucho tiempo. El jugador que hace un año estaba fuera de los planes de la selección se ha convertido ahora en un capitán en potencia, un organizador de juego de primer nivel y una estrella en la que las grandes figuras del fútbol inglés ven un proyecto de uno de los mejores jugadores de su generación.



