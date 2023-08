Copa de la Liga Profesional 2023: tablas de posiciones, fixture y resultados de las zonas A y B

La segunda mitad de la temporada del fútbol argentino se disputará con un certamen de dos grupos y luego rondas de eliminación directa.

Al igual que los años anteriores, la temporada 2023 del fútbol argentino se divide en dos certámenes con distinto formato. Esta vez, el primero en disputarse fue el Torneo de la Liga Profesional, en el que se enfrentaron todos contra todos a lo largo de 27 fechas y River fue campeón con dos fechas de anticipación. Y desde el 18 de agosto se juega la Copa de la Liga Profesional, con dos zonas de 14 equipos, una fecha especial de clásicos y rondas de eliminación directa para los mejores cuatro de cada grupo.

Los integrantes de cada sector se sortearon el 3 de noviembre del 2022, pero el desarrollo del Torneo jugado en el primer semestre determinó que la Zona A tenga al campeón River, al subcampeón Talleres y luego a nueve equipos que se encuentran en plena disputa para mantener la categoría, ya que a fin de año descenderá un equipo por el promedio acumulado de las últimas tres temporadas y otro de acuerdo a la tabla anual, la misma que otorgará los cupos parra la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024.

Además, la fecha 7 fue la elegida para ser la jornada de los clásicos, en la cual se darán los duelos más tradicionales entre los equipos de una y otra zona.

Una vez finalizada la fase regular, entre el 3 y 10 de diciembre se jugarán los cuartos de final con formato 1­° vs 4° y 2° vs 3°, para luego avanzar a las semifinales y por último la gran final, programada para el 17 de diciembre. Si bien no está confirmado, todas las instancias serían en campo neutral.

TABLA DE POSICIONES DE LA ZONA A

EQUIPO PJ PTS Dif. de gol 1 Atlético Tucumán 2 Independiente 3 Arsenal 4 Gimnasia (LP) 5 Vélez 6 Instituto 7 Banfield 8 Rosario Central 9 Argentinos Juniors 10 Barracas Central 11 River 12 Colón 13 Talleres 14 Huracán

TABLA DE POSICIONES DE LA ZONA B

EQUIPO PJ PTS Dif. de gol 1 Central Córdoba 2 Racing 3 Defensa y Justicia 4 Estudiantes (LP) 5 Tigre 6 Godoy Cruz 7 Lanús 8 Newell's 9 Platense 10 Sarmiento 11 Boca 12 Unión 13 Belgrano 14 San Lorenzo

EL FIXTURE DE LA COPA BINANCE 2023

FECHA 1 (20 de agosto)

Zona A

Vélez - Barracas Central

Argentinos - River

Instituto - Arsenal

Rosario Central - Atlético Tucumán

Huracán - Banfield

Gimnasia (LP) - Talleres

Independiente - Colón

Zona B

Sarmiento - Tigre

Boca - Platense

Defensa y Justicia - Godoy Cruz

Central Córdoba - Newell's

Lanús - San Lorenzo

Belgrano - Estudiantes

Unión - Racing

FECHA 2 (27 de agosto)

Zona A

Independiente - Vélez

Colón - Gimnasia (LP)

Talleres - Huracán

Banfield - Rosario Central

Atlético Tucumán - Instituto

Arsenal - Argentinos

River - Barracas

Zona B

Tigre - Racing

Estudiantes - Unión

San Lorenzo - Belgrano

Newell's - Lanús

Godoy Cruz - Central Córdoba

Platense - Defensa y Justicia

Sarmiento - Boca

FECHA 3 (3 de septiembre)

Zona A

Vélez - River

Barracas Central - Arsenal

Argentinos - Atlético Tucumán

Instituto - Banfield

Rosario Central - Talleres

Huracán - Colón

Gimnasia (LP) - Independiente

Zona B

Boca - Tigre

Defensa y Justicia - Sarmiento

Central Córdoba - Platense

Lanús - Godoy Cruz

Belgrano - Newell's

Unión - San Lorenzo

Racing - Estudiantes

FECHA 4 (17 de septiembre)

Zona A

Gimnasia (LP) - Vélez

Independiente - Huracán

Colón - Rosario Central

Talleres - Sarmiento o 2° Ascendido

Banfield - Argentinos

Atlético Tucumán - Barracas Central

Arsenal - River

Zona B

Tigre - Estudiantes

San Lorenzo - Racing

Newell's - Unión

Godoy Cruz - Belgrano

Platense - Lanús

Instituto - Central Córdoba

Boca - Defensa y Justicia

FECHA 5 (20 de septiembre)

Zona A

Vélez - Arsenal

River - Atlético Tucumán

Barracas Central - Banfield

Argentinos - Talleres

Sarmiento - Colón

Rosario Central - Independiente

Huracán - Gimnasia (LP)

Zona B

Defensa y Justicia - Tigre

Central Córdoba - Boca

Lanús - Sarmiento

Belgrano - Platense

Unión - Godoy Cruz

Racing - Newell's

Estudiantes - San Lorenzo

FECHA 6 (24 de septiembre)

Zona A

Huracán - Vélez

Gimnasia (LP) - Rosario Central

Independiente - Instituto

Colón - Argentinos

Talleres - Barracas Central

Banfield - River

Atlético Tucumán - Arsenal

Zona B

Tigre - San Lorenzo

Newell's - Estudiantes

Godoy Cruz - Racing

Platense - Unión

Sarmiento - Belgrano

Boca - Lanús

Defensa y Justicia - Central Córdoba

FECHA 7 - Interzonal (1° de octubre)

Barracas Central - Sarmiento

Colón - Unión

San Lorenzo - Huracán

Estudiantes - Gimnasia (LP)

Rosario Central - Newell's

Racing - Independiente

Boca - River

Talleres - Belgrano

Platense - Argentinos

Vélez - Tigre

Defensa y Justicia - Arsenal

Banfield - Lanús

Atlético Tucumán - Central Córdoba

Godoy Cruz - Instituto

FECHA 8 (8 de octubre)

Zona A

Vélez - Atlético Tucumán

Arsenal - Banfield

River - Talleres

Barracas Central - Colón

Argentinos - Independiente

Instituto - Gimnasia (LP)

Rosario Central - Huracán

Zona B

Central Córdoba - Tigre

Lanús - Defensa y Justicia

Belgrano - Boca

Unión - Sarmiento

Racing - Platense

Estudiantes - Godoy Cruz

San Lorenzo - Newell's

FECHA 9 (18 de octubre)

Zona A

Rosario Central - Vélez

Huracán - Instituto

Gimnasia (LP) - Argentinos

Independiente - Barracas Central

Colón - River

Talleres - Arsenal

Banfield - Atlético Tucumán

Zona B

Tigre - Newell's

Godoy Cruz - San Lorenzo

Platense - Estudiantes

Sarmiento - Racing

Boca - Unión

Defensa y Justicia - Belgrano

Central Córdoba - Lanús

FECHA 10 (25 de octubre)

Zona A

Vélez - Banfield

Atlético Tucumán - Talleres

Arsenal - Colón

River - Independiente

Barracas Central - Gimnasia (LP)

Argentinos - Huracán

Instituto - Rosario Central

Zona B

Lanús - Tigre

Belgrano - Central Córdoba

Unión - Defensa y Justicia

Racing - Boca

Estudiantes - Sarmiento

San Lorenzo - Platense

Newell's - Godoy Cruz

FECHA 11 (30 de octubre)

Zona A

Instituto - Vélez

Rosario Central - Argentinos

Huracán - Barracas Central

Gimnasia (LP) - River

Independiente - Arsenal

Colón - Atlético Tucumán

Talleres - Banfield

Zona B

Tigre - Godoy Cruz

Platense - Newell's

Sarmiento - San Lorenzo

Boca - Estudiantes

Defensa y Justicia - Racing

Central Córdoba - Unión

Lanús - Belgrano

FECHA 12 (5 de noviembre)

Zona A

Vélez - Talleres

Banfield - Colón

Atlético Tucumán - Independiente

Arsenal - Gimnasia (LP)

River - Huracán

Barracas Central - Rosario Central

Argentinos - Instituto

Zona B

Belgrano - Tigre

Unión - Lanús

Racing - Central Córdoba

Estudiantes - Defensa y Justicia

San Lorenzo - Boca

Newell's - Sarmiento

Godoy Cruz - Platense

FECHA 13 (12 de noviembre)

Zona A

Argentinos - Vélez

Instituto - Barracas Central

Rosario Central - River

Huracán - Arsenal

Gimnasia (LP) - Atlético Tucumán

Independiente - Banfield

Colón - Talleres

Zona B

Tigre - Platense

Sarmiento - Godoy Cruz

Boca - Newell's

Defensa y Justicia - San Lorenzo

Central Córdoba - Estudiantes

Lanús - Racing

Belgrano - Unión

FECHA 14 (26 de noviembre)

Zona A

Vélez - Colón

Talleres - Independiente

Banfield - Gimnasia (LP)

Atlético Tucumán - Huracán

Arsenal - Rosario Central

River - Instituto

Barracas Central - Argentinos

Zona B

Unión - Tigre

Racing - Belgrano

Estudiantes - Lanús

San Lorenzo - Central Córdoba

Newell's - Defensa y Justicia

Godoy Cruz - Boca

Platense - Sarmiento