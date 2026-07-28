Al-Khelaïfi decide vengarse del Real Madrid a su manera

La batalla entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain no terminó con el fichaje de Diomandé, sino que abrió un nuevo capítulo del enfrentamiento entre ambos clubes. Después de que el conjunto blanco arrebatara al jugador marfileño en los últimos instantes, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, decidió responder rápidamente intentando asestar un duro golpe a los merengues, situando a la estrella del Manchester City, Rodri, en lo más alto de sus prioridades.

Nasser Al-Khelaifi comprendió el pasado jueves que fichar a Diomandé se había vuelto imposible, después de que el Real Madrid lograra dar la vuelta al rumbo de la operación en poco tiempo, según informó el diario español "AS".

Bastaron una llamada telefónica y una reunión decisiva posterior para cambiar el destino del jugador, cuyo interés se volcó por completo en el conjunto blanco, cuando el Paris Saint-Germain creía que era el más cercano a cerrar la operación.

En cuanto el internacional marfileño supo del interés del Real Madrid, su interés por marcharse a París se enfrió y recuperó su viejo sueño de vestir la camiseta blanca y jugar junto a Kylian Mbappé y sus compañeros, un sueño que ya había expresado durante su etapa en el Leganés.

Al-Khelaifi ordena moverse por Rodri

Estos acontecimientos llevaron al presidente del Paris Saint-Germain a actuar con rapidez, ya que dio órdenes directas de contactar con el agente de Rodri, en un intento de responder al Real Madrid tras perder el fichaje de Diomandé.

No se trató de un simple movimiento mediático ni de un intento de presionar a las distintas partes, sino que respondió a un deseo claro de Al-Khelaifi, quien se negó a perder el fichaje de Diomandé sin dar una respuesta similar al club español.

Tampoco olvidó el presidente del club parisino lo que se había comentado en los medios sobre el deseo de Rodri de jugar con la camiseta del Real Madrid, además del gran reconocimiento que recibió el jugador tras conquistar el premio al mejor jugador del Mundial, algo que le hizo ver en el capitán de la selección española una oportunidad perfecta para responder al conjunto blanco.

La postura de Rodri no ha cambiado

Pese a la entrada del Paris Saint-Germain en las negociaciones, Rodri sigue situando el regreso a la Liga española en lo más alto de sus prioridades.

El centrocampista disfruta actualmente de sus vacaciones de verano, a la espera de que se aclare su futuro, en medio de la persistente incertidumbre sobre su situación, especialmente cuando solo le queda un año de contrato con el Manchester City.

Al mismo tiempo, Rodri sigue subrayando en sus declaraciones su gran respeto por el club inglés, mientras que el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, mostró su firme intención de mantener al jugador, al considerarlo uno de los pilares fundamentales de su proyecto deportivo.

El City se aferra al jugador y el Real Madrid observa

Por su parte, el Manchester City no ha cambiado su postura sobre el futuro de Rodri, ya que el club aseguró que no ha recibido ninguna oferta oficial por el centrocampista y que sigue considerándolo un elemento imprescindible del equipo en la próxima etapa.

En cuanto al Real Madrid, sigue observando la evolución del asunto desde la distancia, sin cambios en sus planes hasta el momento, ya que la plantilla del equipo permanece abierta hasta el cierre del mercado de fichajes.

Los datos apuntan a que fichar a Rodri podría convertirse en una opción sobre la mesa si el centro del campo del Real Madrid registra alguna salida en las próximas semanas, pero este escenario no se ha producido hasta ahora y sigue siendo solo una posibilidad, sin llegar a convertirse en un paso confirmado.