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Karim Malim

Traducido por

Una historia inconclusa... Un hilo invisible une a la joya del Bayern de Múnich con el Real Madrid

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
L. Karl
España
Alemania

¡Entre bastidores emocionantes!

El diario español «AS» ha revelado una historia apasionante sobre una estrella en ascenso en las filas del Bayern de Múnich, que alberga un sueño claro que no oculta: vestir algún día la camiseta del Real Madrid.

Se trata del joven talento alemán Lennart Karl, un centrocampista ofensivo zurdo que ha acaparado la atención en Múnich a pesar de su corta edad, ya que no supera los 18 años y debutó con el equipo a los 17. Pero lo más llamativo es que esta prometedora estrella no se conforma con soñar con enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones, sino que aspira a algo más: vestir la misma camiseta blanca.

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En su infancia, Karl se sometió a pruebas con el Real Madrid en dos ocasiones, e incluso visitó la sede del club en Valdebebas, pero el fichaje no llegó a concretarse. A pesar del paso de los años, esta experiencia no se ha borrado de su memoria. De hecho, recientemente hizo unas declaraciones sinceras y sorprendentes en las que dijo: «El Bayern es un club grande y muy especial, pero algún día me gustaría fichar por el Real Madrid».

Una declaración que suscitó una gran polémica entre la afición del club bávaro, sobre todo porque se produjo durante un encuentro amistoso con los aficionados, cuando dijo con un tono juvenil y atrevido: «El Real Madrid es el club de mis sueños... pero espero que eso quede entre nosotros». Sin embargo, este «secreto» no duró mucho y pronto se extendió como la pólvora.

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    Una vieja historia que aún no ha llegado a su fin

    El diario español confirmó que la próxima visita de Karl al estadio Santiago Bernabéu, con motivo del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, no será la primera que haga a Madrid, ni siquiera la primera con el Real Madrid.

    Por su parte, el periodista alemán Sebastian Lisgang, cercano a la familia del jugador, reveló en un programa de radio que Karl estuvo a punto de fichar por el Real Madrid cuando tenía diez años.

    Explicó: «Se sometió a pruebas en las concentraciones del Real Madrid en Alemania, primero en Aschaffenburg y luego en Memmingen. Destacó en ambas, fue invitado a España y ya había viajado, pero al final no se llegó a un acuerdo». Añadió que sus padres prefirieron que se quedara en Alemania en aquella etapa.

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    Bajo el patrocinio de las leyendas

    A medida que avanza su carrera, Karl se está convirtiendo en una auténtica promesa. El jugador se beneficia de los consejos del legendario futbolista alemán Michael Ballack, quien le ofrece orientación, especialmente en el aspecto defensivo.

    En cuanto a sus referentes, Karl no oculta su admiración por el jugador Martin Ødegaard, y afirma: «Es zurdo como yo, juega de creador de juego, tiene una visión de juego magnífica y un potente disparo. Además, pasó por la experiencia de debutar muy joven en un gran club como el Real Madrid y, gracias a su paciencia y a su mentalidad fuerte, se ha convertido en un jugador de talla mundial».

    Carl, que mide solo 1,68 metros, cuenta con unas habilidades excepcionales y considera que su baja estatura es una ventaja, no un obstáculo, ya que afirma: «Mi centro de gravedad bajo me ayuda a regatear mejor».

    Ha trabajado duro para desarrollar su estilo, hasta el punto de pasar un verano entero entrenando el famoso movimiento del holandés Arjen Robben: internarse por la banda derecha y rematar con la izquierda. Lo dominó hasta tal punto que marcó tres goles de la misma manera en un solo partido con el equipo juvenil.

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    La huella de Madrid, incluso en las celebraciones

    Incluso en sus celebraciones se nota la influencia del Real Madrid, ya que en un partido amistoso contra el Salzburgo imitó la famosa celebración del astro portugués Cristiano Ronaldo.

    En Alemania, las comparaciones no han tardado en aparecer, ya que algunos consideran que podría seguir los pasos de Bastian Schweinsteiger o Mesut Özil, pero el elogio más destacado vino del exjugador del Real Madrid Toni Kroos, quien afirmó durante un acto benéfico: «Que Karl tenga la oportunidad de jugar con el Bayern a esta edad es una clara prueba de su talento, se lo merece».

    Todas estas señales han llevado a la directiva del Bayern de Múnich a actuar con rapidez para asegurar el futuro del jugador. Su contrato se ha prorrogado automáticamente hasta 2029 con una mejora salarial, pero el club ya planea ampliarlo hasta 2031 con un aumento considerable, en un intento por cortar de raíz el interés del Real Madrid.

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    Soñar no es un delito

    A pesar de la polémica que suscitaron sus declaraciones, Karl recibió un fuerte apoyo del legendario futbolista alemán Lothar Matthäus, quien salió en su defensa diciendo: «Es fantástico que un jugador de esta edad tenga tanta confianza. Fijarse metas no es arrogancia, sino sinceridad. Y el Real Madrid tiene un aura especial».

    Y añadió: «Karl no ha dicho que quiera fichar dentro de dos años, sino que habla de un sueño. Y los sueños requieren trabajo; si llega al nivel que le permita jugar en el Real Madrid, primero debe lograr grandes éxitos con el Bayern».

    Mateus concluyó su intervención con un toque humano: «Yo también deseaba jugar en el Real Madrid. Pero eso no sucedió». Al final, la pregunta sigue abierta: ¿se hará realidad el sueño de Linart Karl o seguirá siendo solo otra de las historias de pasión por el equipo de los Reyes?

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