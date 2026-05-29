Seis duelos clave para la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain

Al escribir esto, aún no se sabe si Jurrien Timber jugará la final. Lo que sí es seguro es que el Arsenal lo necesita: es su mejor —y quizá única— opción para frenar a Khvicha Kvaratskhelia.

El exextremo del Nápoles es clave para que el PSG esté a un paso de ser el primer equipo que reedita la Champions desde el Real Madrid. Llegó en el mercado de invierno de 2025 y ya fue decisivo en el primer título parisino; ahora está aún mejor.

De hecho, «Kvaradona» —como ya le llama incluso Luis Enrique— ya hizo historia al marcar o asistir en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones. Impedir que llegue a ocho será muy difícil, aunque Timber sea titular. No juega desde marzo, así que aguantar 60 minutos frente a un rival tan intenso parece complicado. Y, aun así, ¿a quién pondrías?

La ausencia de Ben White por lesión complica aún más el lateral derecho, y Mikel Arteta podría recurrir a un central (Cristhian Mosquera) o a un centrocampista (Martin Zubimendi) para marcar al mejor jugador del momento.

Como dijo Ray Parlour aGOAL antes de la final: «Kvaratskhelia es uno de los mejores jugadores que he visto en mucho tiempo, así que será interesante ver qué puede hacer Arteta [en el lateral derecho]. La verdad es que no lo sé. Esa va a ser su principal preocupación».

Por eso, es probable que veamos a Saka retroceder para apoyar a quien tenga que marcar al “George Best georgiano”.