Con el parón de las competiciones ligueras europeas debido al periodo de descanso internacional, surge una oportunidad para plantear una serie de ideas y preguntas futbolísticas que merecen ser debatidas, lejos del bullicio de los partidos y sus resultados, abriendo la puerta a que los lectores de Kooora participen con sus opiniones y puntos de vista sobre numerosas cuestiones.
Y en el primero de estos debates, planteamos una pregunta que a primera vista podría parecer extraña teniendo en cuenta las extraordinarias capacidades goleadoras de Kylian Mbappé: ¿se equivocó el Real Madrid al fichar a la estrella francesa? ¿Y era Harry Kane, cuyo nombre se vinculó con fuerza al club blanco tras la marcha de Benzema en el verano de 2023, la opción más adecuada para sustituir a Karim?
La comparación aquí no tiene que ver únicamente con el número de goles que marca cada jugador, sino con la naturaleza del papel que desempeña el delantero dentro del campo, su capacidad para hacer mejores a sus compañeros y para desarrollar el sistema ofensivo del equipo, un punto que abre la puerta a una interesante comparación entre la etapa de Mbappé en el Real Madrid y lo que habría podido aportar Kane de haber vestido la camiseta blanca.