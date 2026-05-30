En su primer partido, Luis Enrique cometió el «pecado capital» al fracasar estrepitosamente con la AS Roma

En la vuelta contra el Bratislava, el técnico puso a su estrella de inicio, pero lo retiró en el 74’ con 1-0 a favor gracias a una asistencia de Totti. El Slovan empató al final y la Roma se despidió de su primer título. En la Serie A no sumó victoria en las tres primeras jornadas, pese a que Totti ya jugaba los 90 minutos. Cada vez estaba más claro: a Luis Enrique le faltaban los jugadores para cumplir con las expectativas del lema «BarcaRoma». Aunque al final de la temporada el equipo tuvo, de media, la segunda mayor posesión de balón por detrás de la Juventus, los jugadores de la Roma rara vez lograban convertir ese tiempo con el balón en acciones peligrosas. Y Luis Enrique se negaba a hacer ajustes en su sistema.

La Roma terminó séptima y nunca encontró ritmo. La desconfianza hacia el técnico, que no respaldaba incondicionalmente a su ídolo, creció entre los aficionados. Algunos incluso agredieron verbalmente a la familia de Luis Enrique cerca de su casa. «Ya no podía más. Se marchó agotado y necesitaba un año de descanso», recordó Sabatini. Antes de la última jornada de la Serie A, Luis Enrique renunció. Lo que después lograría en el FC Barcelona, la selección española y, más tarde, en el París Saint-Germain —unir sus ideas con un fútbol exitoso y cada vez más espectacular—, no funcionó en la AS Roma. Para los aficionados giallorossi, su salida tras menos de un año fue el punto final de una evolución que empezó con un «pecado mortal» en Bratislava.