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Julian Nagelsmann Leroy Sane Deniz Undav Germany 2026IMAGO / Sven Simon
Tim Ursinus

Traducido por

¿Deniz Undav, un polvorín? Julian Nagelsmann tiene razón en lo fundamental, pero comete un error

World Cup
FEATURES
Germany vs Ghana
Germany
Amistosos
Ghana
J. Nagelsmann
D. Undav

Las dos victorias de la selección alemana en los partidos amistosos estuvieron acompañadas de un intenso debate sobre las decisiones, las acciones y las declaraciones de Julian Nagelsmann. Al final, ¡el seleccionador nacional tuvo razón en gran medida!

En realidad, marzo debía ser el pistoletazo de salida para la gran redención de la selección alemana en el Mundial. Tras las respectivas eliminaciones en la fase de grupos de Rusia y Catar, y tras una Eurocopa en casa que, en definitiva, resultó reconfortante al menos en cuanto a juego y ambiente, toda Alemania ansía un buen resultado en el extranjero.

Pero apenas había comenzado el mes cuando Julian Nagelsmann causó un auténtico revuelo con su entrevista en kicker la primera noche. Debates hasta donde alcanza la vista. Parecía que cada dos por tres sus declaraciones podrían haber servido de base para una tertulia de toda una noche. Las palabras de Nagelsmann eran en parte contradictorias o, en el caso de la evolución de Aleksandar Pavlovic durante su etapa en el FC Bayern de Múnich, incluso erróneas. Otras, sencillamente cuestionables. 

  • Y también en torno a los dos partidos amistosos, el técnico de 38 años se mantuvo fiel a su línea de actuación. Nagelsmann se enfrentó a las críticas durante la habitual maratón de preguntas que siguió a la rueda de prensa de presentación de su convocatoria, respondió con sinceridad y con su habitual detalle, lo que le valió algunas críticas. Aunque numerosos aficionados y algunos periodistas le acusaron, al igual que ya ocurrió en Múnich, de comportarse en parte de forma egocéntrica, con sus controvertidas declaraciones mantuvo en un primer momento (¡!) sobre todo una cosa: ¡la razón!

    La forma de actuar de Nagelsmann, explicando y detallando sus decisiones hasta el más mínimo detalle, es, sin duda, cuestión de gustos —y, en ocasiones, un poco exagerada—. No obstante, los jugadores parecen saber a qué atenerse bajo su dirección y cómo se planifica con ellos. Puede que eso provoque algún que otro rechinar de dientes. Sin embargo, al echar un vistazo a la alineación antes de un partido, no hay lugar para la sorpresa ni el descontento. Al fin y al cabo, Nagelsmann ha mantenido con cada uno de sus pupilos las «conversaciones sobre roles» que tanto parece apreciar y ha confeccionado su plantilla en consecuencia. Quien no tenga ganas de sentarse en el banquillo, ni siquiera es convocado. 

    Esto quedó especialmente claro tras el partido contra Ghana, sobre todo en el caso de Deniz Undav, cuya convocatoria había sido muy discutida de antemano. Como se había anunciado, Nick Woltemade, que ya había sustituido a su antiguo compañero del VfB contra Suiza, recibió preferencia frente al que, según las estadísticas, es claramente el mejor jugador ofensivo alemán de la temporada actual (23 goles, 13 asistencias). El delantero de gran estatura «no lo tiene nada fácil» en el Newcastle, argumentó Nagelsmann tras el pitido final, y respaldó su decisión con una crítica dirigida a los numerosos psicólogos de salón del país. 

    • Anuncios
  • Deniz UndavGetty Images

    Undav corrobora las declaraciones de Nagelsmann sobre el terreno de juego

    Woltemade correspondió a la confianza depositada en él por Nagelsmann con una actuación más que notable. Por su parte, Undav entró en juego tras el descanso en sustitución de Kai Havertz, quien también volvió a mostrarse en buena forma y que, según la opinión de muchos aficionados, debería haberle cedido el puesto debido a su larga baja por lesión. La entrada de Undav ya se había reclamado en la primera parte con cánticos inconfundibles de los seguidores alemanes presentes en Stuttgart, su ciudad de adopción. 

    Sin embargo, Nagelsmann volvió a justificar ante la ARD su decisión de no incluir a Undav en el once inicial antes del partido alegando que este «es más bien un rematador» y que destaca sobre todo «cuando el rival ya está cansado. Sus cualidades se esfuman un poco cuando tiene que trabajar mucho durante el partido». Además, si se echara atrás, podría «olvidarse de su credibilidad». Poco antes del final, Undav marcó el gol de la victoria por 2-1 entre el frenético júbilo de los aficionados. Así que el veredicto podría ser ahora: ¡Undav le ha dado una lección a Nagelsmann!

    Sin embargo, eso no se ajusta del todo a la realidad, y es probable que a algunos aficionados críticos no les guste precisamente. Y es que Undav confirmó la valoración de Nagelsmann desde el primer segundo tras su entrada en el campo. En toda la primera parte, Undav solo tocó el balón 13 veces, dio dos pases erróneos y perdió sus dos duelos. El delantero, mal integrado en el juego, solo cumplió con nota la misión de ser un rematador. Posteriormente, afirmó que, aunque conocía su papel tras una «conversación con el seleccionador nacional», este «quizá podría cambiar con goles como este». 

    Sin embargo, el propio Nagelsmann dejó claro después que «más bien» eso no iba a cambiar. Por eso, ante una nueva pregunta sobre el papel, explicó con expresión seria: «Más bien improbable, yo no mantengo estas conversaciones sobre los roles para marzo, sino para el Mundial». Y de ello es consciente también Undav, gracias a la clara comunicación en la selección alemana, como ya había añadido tras expresar su esperanza: «Lo acepto». De hecho, Undav marcó la mayor parte de sus goles (16 de 23) con el VfB en la segunda parte, lo que respaldaba la justificación que Nagelsmann había dado anteriormente. 

    No obstante, su declaración en la rueda de prensa posterior fue, una vez más, cuanto menos desafortunada, al sugerir que Undav se pondría a sí mismo bajo presión con su deseo de ser titular: «En ese sentido, por mí está bien, siempre y cuando empiece a marcar menos goles. Si él mismo lo lleva bien, puede hacerlo».

  • Nagelsmann no solo tiene razón en el caso de Undav

    Más allá del debate latente sobre los delanteros —Undav, Havertz y Woltemade—, las decisiones de Nagelsmann acabaron resultando acertadas en su mayor parte. Por ejemplo, la controvertida convocatoria de Leroy Sané, que no estaba en forma y que incluso fue abucheado en Stuttgart, pero que, tras su pobre actuación en Suiza, preparó directamente el gol de Undav con una carrera decisiva y un remate de cabeza. O la garantía encubierta de titularidad para Leon Goretzka, quien, desde el banquillo, tuvo un impacto inmediato en el papel deseado por Nagelsmann como mediocampista ofensivo y preparó de manera sobresaliente el 2-1. O Joshua Kimmich, a quien muchos consideran desperdiciado como lateral derecho, pero que, gracias a su interpretación, estuvo apenas menos presente en el juego. 

    Defensivamente, eso le abrió espacios, como en el primer gol de la Nati el viernes, pero su sustituto, Josha Vagnoman, no lo hizo mejor contra Ghana y fue incluso el responsable del empate. O también el hecho de que Angelo Stiller no figurara inicialmente en la convocatoria y fuera convocado posteriormente solo debido a las bajas de Pavlovic y Felix Nmecha, pero que en ambas ocasiones en el once inicial no supiera brillar especialmente y, como mucho, jugara de forma sólida. 

    Lo que queda son dos victorias que, con ciertas salvedades —pero no insuperables—, desde el punto de vista puramente deportivo, permiten albergar esperanzas de volver a tener éxito en un Mundial. 

    Si las cosas no salen bien, el polvorín en el que se sienta Nagelsmann, sin duda alimentado por él mismo, explotaría de todos modos. Sin embargo, si el seleccionador nacional sigue teniendo buen ojo, podría desactivarlo, y además proporcionaría a los mencionados aficionados la euforia mundialista que tanto echan de menos. 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Selección alemana: los próximos partidos amistosos de la selección alemana antes del Mundial

    FechaHoraRivalLugar
    31 de mayo20:45FinlandiaMaguncia, Alemania
    6 de junio20:30EE. UU.Chicago, EE. UU.