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Traducido por

De Vinícius a Bondarenko: ¿cómo llegaron los silbidos del Bernabéu a la Liga Saudí?

FEATURES
Vinicius Junior
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Liga de Campeones
A. Bondarenko
A. Al-Bulayhi
A. Al Amri
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Brasil
España
Italia
Ucrania
Arabia Saudí

La maldición del Real Madrid golpea a Rodrygo, ¿cuál es el motivo?

En el mundo del fútbol, la afición desempeña un papel que algunos consideran el más destacado de todos, al apoyar a sus jugadores y dotarlos de una fuerza adicional que les otorga la capacidad de superar a sus rivales, aunque no siempre es así.

Los últimos años han sido testigos de una situación diferente, después de que la afición se haya convertido, en algunos momentos, en un arma que puede paralizar al equipo en lugar de impulsarlo hacia delante, y que debilita las capacidades de sus jugadores en lugar de reforzarlas.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Artem Bondarenko, la última víctima

    La última víctima de este fenómeno fue el ucraniano Artem Bondarenko, el nuevo centrocampista del Al Ahli procedente del Shakhtar Donetsk, quien vivió una situación muy complicada durante el enfrentamiento ante el Al Riyadh en la Roshn Saudi League.

    El Al Ahli venció al Al Riyadh por 5-0 en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

    El enfrentamiento fue testigo de un hecho excepcional, ya que la afición del Al Ahli dedicó silbidos de reprobación al jugador ucraniano sin detenerse desde el inicio del partido hasta su final.

    Esto se debe a que la afición del Al Ahli lanzó, con anterioridad, una campaña para impedir el fichaje de Bondarenko, con el argumento de que se necesitaba un jugador mejor en el centro del campo, antes de que el club insistiera finalmente en su contratación.

    Aquel fichaje provocó la ira de la afición, especialmente contra el exdirector deportivo portugués Rui Pedro Braz, antes de que se emitiera la decisión de su salida del cargo anteayer jueves.

    Sin embargo, la actitud de la afición del Al Ahli también generó un estado de enfado entre los jugadores del equipo, encabezados por el defensa brasileño Roger Ibáñez, el portero senegalés Édouard Mendy y el delantero inglés Ivan Toney, así como el entrenador neerlandés Marino Pusic.

    El enfado llegó hasta algunas leyendas del club, como Hussein Abdulghani, ya que todos pidieron a la afición que apoyara a los jugadores del equipo mientras vistieran el escudo del club, con el fin de obtener el mejor rendimiento de ellos.

    • Anuncios
  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    Al-Bulaihi: pionero de los silbidos de reprobación

    El fenómeno de la afición silbando a sus propios jugadores no era habitual en la Liga saudí, y Ali Al-Bulaihi, actual defensa del Al-Shabab, es considerado el primero en sufrirlo en los últimos años, cuando era jugador del Al-Hilal.

    Esto ocurrió a comienzos del año pasado, con la caída de resultados del Al-Hilal bajo la dirección del entrenador portugués Jorge Jesus, y al no ofrecer Al-Bulaihi su mejor nivel en aquel momento.

    La afición del "Líder" silbó al defensa internacional en más de un partido, a pesar de que era uno de los capitanes del equipo y cumplía su octavo año con él, aunque eso no lo salvó de la oleada de furia.

    Jesus, así como algunas leyendas del Al-Hilal como Sami Al-Jaber, pidieron a la afición del equipo que pusiera fin a ese fenómeno y que apoyara a los jugadores en cualquier caso.

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Abdulilah Al-Amri: cariño tras la enemistad

    La situación se repitió al inicio de la temporada pasada, aunque esta vez en el club Al-Nassr, si bien también ocurrió bajo la mirada de Jesus, después de que este pasara a dirigir al "Al-Alami".

    La víctima en esta ocasión fue el defensa saudí Abdulelah Al-Amri, quien fue objeto de una amplia ira por parte de la afición debido a su insistencia en fichar por el eterno rival, el Al-Ittihad, antes del comienzo de la temporada pasada.

    El asunto no se detuvo ahí, ya que Al-Amri se negó a celebrar los goles que marcaba el equipo, en señal de su protesta por permanecer en él en contra de su voluntad.

    La afición del Al-Nassr respondió a las actitudes de Al-Amri lanzándole silbidos de reprobación, lo que provocó la ira de Jesus, quien reaccionó con dureza contra la afición y les exigió que dejaran de comportarse así, algo que efectivamente sucedió después.

    Y después de que Al-Amri comenzara la temporada pasada como enemigo de la afición del Al-Nassr, se convirtió en uno de los líderes del equipo y en uno de los favoritos de esa afición, tras entregarse en la defensa de su camiseta y contribuir a la conquista del título de la Liga Roshn Saudí.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Del Bernabéu a la Liga saudí

    Los silbidos contra los jugadores del equipo pueden producirse en todos los estadios del mundo, aunque su mayor fama está ligada al estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid, que ha presenciado muchos de ellos a lo largo de los tiempos.

    La temporada pasada fue un ejemplo de esos silbidos como nunca antes se había visto, sobre todo porque el conjunto merengue fracasó en la conquista de cualquier título y sufrió una serie de resultados negativos a lo largo de la campaña.

    La afición del Real Madrid apuntó a sus jugadores con esos silbidos, ya fuera de forma colectiva o individual, y la víctima más destacada fue el extremo brasileño Vinicius Junior, además de la estrella francesa Kylian Mbappé y su compatriota Aurélien Tchouaméni.

    Estos silbidos provocaron la ira de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien afirmó que carecen de lógica y pidió a la afición que dejara de hacerlo, especialmente después de que le alcanzaran a él de forma personal.

  • ¿Por qué han llegado los silbidos a la Liga saudí?

    Se puede afirmar que la razón principal de la aparición del fenómeno de los silbidos en la Liga Saudí es la sensación de la afición de no ser tenida en cuenta ni de que se presten atención a sus opiniones y sentimientos de ninguna manera.

    La afición del Al-Hilal no dedicó silbidos a Ali Al-Bulaihi hasta después de varios partidos en los que el defensa saudí mostró un rendimiento muy pobre, provocando numerosos goles que acabaron en la portería del equipo.

    Durante ese periodo, la afición del Al-Hilal lanzó varias campañas para exigir que se alineara al otro defensa internacional, Hassan Tambakti, junto al senegalés Kalidou Koulibaly, en lugar de Al-Bulaihi, sobre todo porque había demostrado su valía en sus escasas participaciones.

    Sin embargo, Jesús no respondió a esos llamamientos, y con la continuidad de los errores de Al-Bulaihi, la afición no tuvo más remedio que dedicarle silbidos para presionar al técnico portugués y obligarle a rectificar sus convicciones, y no se calmó hasta conseguir lo que quería.

    Lo mismo ocurrió con Al-Amri, pues la afición no lo atacó con dureza hasta que percibió en él una negativa a celebrar los goles del equipo y su forma de mostrar a todos que vestía ese escudo obligado y que se negaba a jugar a favor de esa afición.

    Y en cuanto el defensa saudí rectificó su postura y presentó sus disculpas a la afición del Al-Nassr, las cosas se calmaron entre ambas partes; es más, después se convirtió en uno de los capitanes del equipo y en uno de sus elementos más influyentes.

    En cuanto a Bondarenko, aunque no fue el culpable en su crisis, el motivo fue el mismo que en los casos anteriores, ya que la directiva del Al-Ahli hizo caso omiso de escuchar las opiniones de la afición e insistió en incorporar a un jugador que esta no aceptaba para el equipo.

    Ante esta insistencia de la directiva, la afición no encontró otra vía para expresar su enfado y su rechazo que dedicar silbidos al jugador, quien se vio víctima de un conflicto del que nunca fue una de las dos partes.