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¿Dónde ver hoy al Getafe? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Getafe
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Conference League Qualification

Todo lo que necesitas saber sobre cómo ver al Getafe en La Liga, la Copa del Rey y la UEFA Conference League.

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Alavés vs Getafe
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Orange TV

Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles. 

Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Fibra hasta 1 Gb y Fútboldesde 81 €/mes
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Movistar +

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La oferta independiente OTT de Movistar Plus, disponible a un precio mucho más económico de 9,99 € al mes, incluye un solo partido de LaLiga EA Sports por jornada, todos los partidos de LaLiga HyperMotion, encuentros semanales de Primera Federación y partidos seleccionados de la UEFA Champions League y la Premier League.

Movistar Plus Libredesde 9,99 €/mes
Streaming de fútbol independiente
DAZN Logo 2019

DAZN

DAZN emite cinco partidos de LaLiga EA Sports en 35 de las 38 jornadas a través de una aplicación OTT (por internet), por lo que no necesitas cambiar de proveedor de internet para suscribirte.

Su paquete DAZN Fútbol incluye su cobertura de LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga HyperMotion (Segunda División), Premier League y Serie A, mientras que su oferta DAZN Premium consta de todo lo incluido en el paquete DAZN Fútbol más la cobertura de deportes de motor en directo (Fórmula 1, MotoGP, NASCAR) y Eurosport.

DAZN Fútboldesde 19,99 €/mes
Toda LaLiga y torneos UEFA
Movistar +

Movistar Plus

Movistar Plus emite los 380 partidos por temporada de LaLiga EA Sports, incluyendo cinco partidos por jornada en exclusiva para su red.

Su paquete LaLiga incluye todos los partidos de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga HyperMotion (Segunda División), mientras que su paquete Todo el Fútbol consta de todos los partidos de la liga nacional más los partidos en directo de la Copa del Rey, UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League.

miMovistar con paquete LaLigadesde 103 €/mes
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Dónde ver en streaming y TV al Getafe

Para ver al Getafe en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar PlusDAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar Plus y ocasionalmente por La 1 TVE. La UEFA Conference League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

Ver LaLiga en Movistar+Contrata Movistar+

TORNEO

PROVEEDOR

LaLiga

DAZN, Movistar Plus

Copa del Rey

Movistar Plus, La 1 TVE

UEFA Conference League

Movistar Plus

Mira los partidos de LaLiga en DAZNVe los detalles

¿Dónde puedo ver los partidos del Getafe fuera de España?

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La UEFA Conference League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Mira los grandes torneos en Disney+Más detalles

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la UEFA Conference League se encuentra en ESPN y Disney+, Claro Sports o en FOX Sports.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La UEFA Conference League es transmitida por Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBS, CBSSN y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA 

LALIGA

COPA DEL REY

UEFA Conference League

Sudamérica

ESPN, Disney+, DSports, DGO

Sin transmisión fija

ESPN, Disney+

México

Sky Sports

Sky Sports

Claro Sports, ESPN, Disney+, FOX Sports

Estados Unidos

ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBS, CBSSN, Fubo Sports

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