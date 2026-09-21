Jonathan Moscrop
Traducido por
La Juventus estalla por la «falta de respeto» después de que unos aficionados interrumpieran el homenaje a Sandro Mazzola antes de la victoria ante el Atalanta
Los ultras desatan la reacción del estadio
El ambiente solemne en el Allianz Stadium se vio empañado rápidamente cuando el estadio guardó un minuto de silencio por la leyenda italiana Mazzola, que murió a los 83 años el sábado. Algunos aficionados de la Curva Sud dieron deliberadamente la espalda al terreno de juego y cantaron cánticos del club mientras se rendía el homenaje. Esa muestra de falta de sensibilidad provocó una reacción inmediata de decenas de miles de espectadores, que prorrumpieron en un aplauso sostenido para acallar los cánticos de esos hinchas.
- AFP
Los gigantes de Turín exigen decoro
Las bochornosas actuaciones de los ultras desataron la furia entre la cúpula bianconera, que se movió con rapidez para adoptar una postura firme tras el pitido final. Los dirigentes del club subrayaron los límites vitales del respeto en el fútbol moderno y descartaron el tribalismo ciego como excusa para pisotear la decencia humana básica.
Condenando la interrupción mediante un comunicado oficial del club, la Juventus insistió: "Ninguna rivalidad puede justificar una falta de respeto durante un minuto de silencio. Honrar la memoria de quienes están siendo recordados y unirse en el recuerdo durante los momentos de conmemoración es una responsabilidad compartida que trasciende lealtades y colores".
El entrenador visitante cuestiona la madurez
Mazzola dejó un legado ilustre que incluyó la Eurocopa de 1968 con Italia y brillantes triunfos continentales para el acérrimo rival de la Juventus, el Inter de Milán. La profunda animadversión histórica pareció cegar a una parte de la afición local, una reacción que el entrenador del Atalanta, Sarri, atribuyó a la ignorancia histórica de las generaciones más jóvenes.
Al referirse a las desagradables escenas en su rueda de prensa posterior al partido, Sarri dijo: "Una mala sensación, quizá provocada por una generación que no se da cuenta de lo que logró Mazzola, independientemente de la camiseta que vistiera. Rendir homenaje a una figura así es lo mínimo que podemos hacer".
- Jonathan Moscrop
El parón internacional ayuda a la recuperación
Una victoria por 2-0 sobre el Atalanta llevó a la Juventus a los 10 puntos en sus primeros cinco partidos de la Serie A. Ahora el fútbol nacional se detiene por un parón internacional de tres semanas antes de que el equipo de Luciano Spalletti viaje a Cagliari el 11 de octubre. Este largo paréntesis ofrece un respiro vital al cuerpo médico para recuperar a ocho habituales del primer equipo que están de baja, incluidos Kenan Yildiz y Manuel Locatelli.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias