Las bochornosas actuaciones de los ultras desataron la furia entre la cúpula bianconera, que se movió con rapidez para adoptar una postura firme tras el pitido final. Los dirigentes del club subrayaron los límites vitales del respeto en el fútbol moderno y descartaron el tribalismo ciego como excusa para pisotear la decencia humana básica.

Condenando la interrupción mediante un comunicado oficial del club, la Juventus insistió: "Ninguna rivalidad puede justificar una falta de respeto durante un minuto de silencio. Honrar la memoria de quienes están siendo recordados y unirse en el recuerdo durante los momentos de conmemoración es una responsabilidad compartida que trasciende lealtades y colores".