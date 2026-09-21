Lele Adani, que intervino en La Domenica Sportiva, habló así sobre Massimiliano Allegri y sobre Fiorentina-Napoli: «Si tengo que pensar en Fiorentina-Napoli, yo no puedo ver al Napoli hacer un partido como podría hacerlo el Genoa, ni siquiera el Frosinone, porque el Frosinone fue a Florencia y ganó el partido, también el Torino fue a Florencia y ganó. Espero un partido, no sé, superior al que podría hacer el Bologna. Así que Allegri habla de rabia... ¿quién tiene que dar esa rabia? ¿Nosotros o el entrenador?»
Adani contra Allegri: «El Napoli practica un fútbol mediocre para su potencial, Hojlund está en el desierto»
Fútbol mediocre
«Yo no consigo entender cuál es la actitud de este Napoli». Según yo, este Napoli va a un nivel insuficiente para el potencial que tiene en cuanto a juego, grandeza, ambición, historia reciente y fútbol. «Practica un fútbol, en mi opinión, mediocre. Desde mi punto de vista, también podía haber ganado este partido, pero también podía haberlo ganado la Fiorentina. Creo que también va a un ritmo lento».
Hojlund en el desierto
"A Hojlund lo quitaron en el 57’, por ejemplo, después de haber jugado en el desierto durante casi una hora. A Anguissa lo metieron, por ejemplo, en el 90’ y luego parece que ya se ha lesionado. Vergara, nunca utilizado... Y no es el análisis de si juegan Lobotka o Gilmour, porque Conte el año pasado tuvo que inventarse alineaciones para intentar llegar al final del partido, no del campeonato. Y entiendo a De Bruyne, entiendo a Hojlund... O sea, la calidad del Napoli tiene que llevar a un rendimiento diferente. No es así como se evalúa, en mi opinión, la marcha del equipo: hay que cambiar por completo la historia, en mi opinión. No es... no ha empezado bien para mí esta historia".
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias