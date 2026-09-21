"A Hojlund lo quitaron en el 57’, por ejemplo, después de haber jugado en el desierto durante casi una hora. A Anguissa lo metieron, por ejemplo, en el 90’ y luego parece que ya se ha lesionado. Vergara, nunca utilizado... Y no es el análisis de si juegan Lobotka o Gilmour, porque Conte el año pasado tuvo que inventarse alineaciones para intentar llegar al final del partido, no del campeonato. Y entiendo a De Bruyne, entiendo a Hojlund... O sea, la calidad del Napoli tiene que llevar a un rendimiento diferente. No es así como se evalúa, en mi opinión, la marcha del equipo: hay que cambiar por completo la historia, en mi opinión. No es... no ha empezado bien para mí esta historia".