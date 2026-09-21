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Adani cronaca rai
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Adani contra Allegri: «El Napoli practica un fútbol mediocre para su potencial, Hojlund está en el desierto»

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Fiorentina vs SSC Nápoles
Fiorentina
SSC Nápoles

Lele Adani, que intervino en La Domenica Sportiva, habló así sobre Massimiliano Allegri y sobre Fiorentina-Napoli: «Si tengo que pensar en Fiorentina-Napoli, yo no puedo ver al Napoli hacer un partido como podría hacerlo el Genoa, ni siquiera el Frosinone, porque el Frosinone fue a Florencia y ganó el partido, también el Torino fue a Florencia y ganó. Espero un partido, no sé, superior al que podría hacer el Bologna. Así que Allegri habla de rabia... ¿quién tiene que dar esa rabia? ¿Nosotros o el entrenador?»


  • Fútbol mediocre

    «Yo no consigo entender cuál es la actitud de este Napoli». Según yo, este Napoli va a un nivel insuficiente para el potencial que tiene en cuanto a juego, grandeza, ambición, historia reciente y fútbol. «Practica un fútbol, en mi opinión, mediocre. Desde mi punto de vista, también podía haber ganado este partido, pero también podía haberlo ganado la Fiorentina. Creo que también va a un ritmo lento».

    • Anuncios

  • Hojlund en el desierto

    "A Hojlund lo quitaron en el 57’, por ejemplo, después de haber jugado en el desierto durante casi una hora. A Anguissa lo metieron, por ejemplo, en el 90’ y luego parece que ya se ha lesionado. Vergara, nunca utilizado... Y no es el análisis de si juegan Lobotka o Gilmour, porque Conte el año pasado tuvo que inventarse alineaciones para intentar llegar al final del partido, no del campeonato. Y entiendo a De Bruyne, entiendo a Hojlund... O sea, la calidad del Napoli tiene que llevar a un rendimiento diferente. No es así como se evalúa, en mi opinión, la marcha del equipo: hay que cambiar por completo la historia, en mi opinión. No es... no ha empezado bien para mí esta historia".

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