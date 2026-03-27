¿Dónde ver hoy a la Juventus? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Juventus es el club más ganador de la historia de la Serie A, con 36 scudettos a su nombre. Sin embargo, la Vecchia Signora no consigue el título de liga desde 2020, una sequía que no sufrían desde el periodo de 2003 a 2011. Con su historia ganadora, es una obligación para las Zebras el regresar a lo más alto del calcio.
A nivel europeo, los de Turín solo suman dos títulos de Champions League, juntos a tres más de la Europa League, todos cuando el certamen era conocido como Copa de la UEFA. Está temporada disputarán la Champions League por segunda campaña consecutiva, después de faltar al torneo por dos ediciones seguidas (2022-23 y 2023-24).
La Juventus se encuentra dirigida actualmente por Igor Tudor y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Michele Di Gregorio, Bremer, Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Jonathan David, Loïs Openda y Dusan Vlahovic.
En GOAL te decimos cómo ver los partidos de la Juventus.
DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA JUVENTUS
El Inter de Milán participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League.
Para ver a la Juventus en España la señal disponible tanto para la Serie A como para la Copa Italia es DAZN. La Champions League solamente se puede seguir en Movistar.
En México, la Serie A es transmitida por ESPN y Disney+, mientas que la Copa de Italia se puede ver en Caliente TV y FOX. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.
Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+, mientras que la Copa Italia se puede seguir por DSports y DGO. La Champions League al igual que el torneo de liga, es televisada por ESPN y Disney+.
Finalmente, en Estados Unidos la Serie A es transmitida por las señales de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports y la Copa de Italia por Paramount+. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.
|PAÍS O ZONA
|SERIE A
|COPA DE ITALIA
|CHAMPIONS LEAGUE
|España
|DAZN
|DAZN
|Movistar
|Sudamérica
|ESPN, Disney+
|DSports, DGO
|ESPN, Disney+
|México
|ESPN. Disney+
|Caliente TV, FOX
|TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV
|Estados Unidos
|FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports
|Paramount+
|Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN
Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN
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Palmarés y logros de la Juventus
La Vecchia Signora es simple y sencillamente el equipo más ganador del fútbol italiano. Lidera a todos los clubes del calcio en títulos en la Serie A (36), Copa Italia (15) y Supercopa de Italia (9). A nivel europeo, la Juventus suma dos trofeos de la Champions League, pero no ganan desde 1996, además de siete finales perdidas. También tres campeonatos de la Europa League, todos cuando el torneo era conocido como Copa de la UEFA.
Juntos a otros títulos continentales, las Cebras también pueden presumir un par de triunfos en la Copa Intercontinental.
|TÍTULO
|TEMPORADA
|Serie A
|1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
|Copa de Italia
|1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83. 1989-90, 1994-95, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21, 2023-24
|Supercopa de Italia
|1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020
|Champions League
|1984-85, 1995-96
|Europa League
|1976-77, 1989-90, 1992-93
|Supercopa de Europa
|1984, 1996
|Recopa de Europa
|1983-84
|Copa Intercontinental
|1985, 1996
|Copa Intertoto
|1999