Cómo conseguir entradas para el Schalke 04 vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Schalke 04 se enfrenta al Elversberg el domingo 20 de septiembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En su enfrentamiento más reciente, en abril de 2026, el Schalke logró una ajustada victoria por 2-1 a domicilio ante el Elversberg. Con la ventaja de jugar en casa, el Schalke intentará apoyarse en el aliento de su afición para sumar los tres puntos en su estadio.

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¿Cuándo es el saque inicial del Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

El Schalke 04 vs Elversberg se disputa en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, con el saque inicial programado para esta jornada de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, tienes varios métodos:

Tienda oficial de entradas del FC Schalke 04 (entradas principales para casa): La tienda oficial online de entradas del FC Schalke 04 es la principal opción para comprar entradas de local para los partidos en el VELTINS-Arena. Normalmente, las entradas se ponen primero a disposición de los socios del Schalke, seguidas de una venta general al público si todavía quedan asientos.

S04 Ticketbörse (mercado oficial de reventa): Si las localidades estándar se agotan en la plataforma principal, el Schalke cuenta con un mercado secundario oficial llamado Ticketbörse. Los abonados que no pueden asistir vuelven a poner sus asientos a la venta aquí de forma segura y a precio nominal.

Tienda oficial de entradas del SV Elversberg (afición visitante): Los aficionados que quieran sentarse en la grada visitante deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial de entradas del SV Elversberg. Estas asignaciones para la zona visitante se distribuyen según las prioridades de aficionados y socios del Elversberg.

Plataformas secundarias de entradas (reventa alternativa): Mercados de terceros como StubHub ofrecen entradas revendidas. Los precios en los mercados secundarios suelen fluctuar según la demanda y pueden superar el precio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Schalke 04 vs Elversberg varían significativamente dependiendo de si compras las entradas a través de los canales oficiales del club o si adquieres entradas revendidas en el mercado secundario:

Entradas de pie (Stehplatz): Las entradas oficiales de precio nominal para las zonas de pie en el VELTINS-Arena suelen costar entre 15 € y 20 €.

Entradas estándar de asiento (Sitzplatz): Las entradas regulares de asiento de las categorías 1 a 4 oscilan entre 26 € y 62 €, dependiendo de la ubicación del asiento y del nivel del estadio.

Mercado secundario oficial (S04 Ticketbörse): Las entradas revendidas a través del intercambio oficial de entradas del Schalke están estrictamente limitadas al precio nominal original, así que lo esperado es pagar entre 15 € y 62 €.

Plataformas de reventa de terceros: En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas fluctúan con la demanda y generalmente oscilan entre 53 € y más de 150 €.

Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 vs Elversberg

El Schalke 04 ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-5 sobre el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que requirió prórroga. Antes de eso, el Schalke sufrió derrotas consecutivas por 0-3 contra el Real Madrid y el Atalanta en amistosos de pretemporada. Sus tres victorias llegaron ante el Hessen Kassel (5-0), el Fagiano Okayama FC (3-1) y la eliminatoria copera en Halle. En esos cinco partidos, el Schalke marcó 10 goles y encajó 14.

El Elversberg llega a este encuentro con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Venció al MSV Duisburg por 3-1 en la DFB-Pokal el 22 de agosto y dio continuidad a una racha que incluyó un triunfo por 5-2 sobre el Strasbourg y una victoria por 4-1 ante el Lorient. Los únicos puntos que se dejó fueron en un empate 1-1 con el Mallorca. Elversberg marcó 14 goles y encajó cinco en esos cinco partidos, un registro que apunta a un equipo en gran forma ofensiva.

Schalke 04 vs Elversberg: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 12 de abril de 2026, cuando el Elversberg recibió al Schalke en la 2. Bundesliga y perdió por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Schalke ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Elversberg. El Schalke también ganó por 1-0 en casa el 8 de noviembre de 2025, mientras que la única victoria del Elversberg en esta racha llegó como local en mayo de 2025, cuando derrotó al Schalke por 1-2. Los dos clubes han sumado 11 goles entre sí en estos cinco enfrentamientos.

Clasificación del Schalke 04 vs Elversberg

En la tabla de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa actualmente la 15.ª posición, mientras que el Elversberg es séptimo.