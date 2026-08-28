Cómo conseguir entradas para el Paderborn vs Hoffenheim: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Paderborn se enfrenta al Hoffenheim el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Este partido marca su primer enfrentamiento en la máxima categoría desde mayo de 2020, cuando ambos equipos empataron 1-1 en Paderborn. El Hoffenheim tiene ventaja en el balance global de enfrentamientos directos, con tres victorias en sus últimos cinco duelos oficiales.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

El Paderborn vs Hoffenheim se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Paderborn y Hoffenheim, que se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn, tienes varias opciones principales:

Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del SC Paderborn 07: Como club anfitrión, el Paderborn gestiona la principal venta primaria de entradas. Los socios del club y los abonados tienen prioridad, seguidos por una venta general al público en su portal oficial de entradas si quedan asientos disponibles.

Tienda oficial de entradas del TSG 1899 Hoffenheim: Si eres aficionado visitante y quieres sentarte en la zona visitante, la asignación de entradas se gestiona a través del canal oficial de venta de entradas del Hoffenheim para aficionados registrados y socios.

Plataformas secundarias de entradas y reventa

Plataformas oficiales de reventa: Ambos clubes operan plataformas oficiales de intercambio de entradas (Zweitmarkt) donde los abonados que no pueden asistir revenden sus asientos de forma segura al precio nominal.

Mercados de entradas de terceros: Si las asignaciones oficiales se agotan, a menudo se pueden encontrar entradas en plataformas secundarias de comparación y compraventa de entradas como StubHub. Los precios en las plataformas secundarias pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SC Paderborn 07 como local en el Home Deluxe Arena dependen de la ubicación del asiento, la categoría y de si compras a través de los canales primarios del club o de plataformas secundarias de reventa:

Precios oficiales de venta al público (taquilla del SC Paderborn)

Localidades de pie (Stehplatz): 14,50 € a 16,50 €

Entradas de asiento (Sitzplatz, de estándar a premium): 29,00 € a 39,00 €

Sector visitante (aficionados del Hoffenheim): Aproximadamente de 14,50 € a 19,00 € de pie, y hasta 48,00 € para los bloques de asientos de visitantes.

Precios del mercado secundario y de reventa

Admisión general / nivel de entrada: En plataformas de reventa y mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas suelen empezar en torno a 40,00 € a 49,00 € para asientos generales estándar, dependiendo de la demanda.

Asientos centrales / de alta demanda: Los asientos más cercanos al centro del campo o las categorías de alta demanda en mercados secundarios pueden alcanzar precios considerablemente más altos en función de la disponibilidad en tiempo real.

Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs Hoffenheim

El Paderborn llega a este estreno en la Bundesliga con un resultado oficial este verano. Ganó 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal el 23 de agosto, su única victoria en una secuencia que también incluye dos empates contra el Werder Bremen, ambos por 2-2, y un triunfo por 2-0 sobre el Osnabrueck en pretemporada. Su única derrota llegó contra el Magdeburg, un 0-2 a finales de julio. En sus últimos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Hoffenheim llega con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 sobre el Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal el 22 de agosto. Antes, empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en un amistoso, después de haber perdido 3-0 contra el mismo rival el día anterior. En pretemporada, anteriormente, también ganó 3-0 al Karlsruher SC y 3-1 al Holstein Kiel. El Hoffenheim marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Paderborn vs Hoffenheim: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 23 de mayo de 2020, en la Bundesliga, cuando Paderborn y Hoffenheim empataron 1-1 en el Home Deluxe Arena. Antes de eso, el Hoffenheim venció 3-0 al Paderborn en Sinsheim en noviembre de 2019. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos equipos, el Hoffenheim ganó tres, con un empate y una derrota, y los cinco partidos se disputaron en la Bundesliga o en la 2. Bundesliga.

Clasificación del Paderborn vs Hoffenheim

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Paderborn es 13.º, mientras que el Hoffenheim ocupa la 11.ª posición.