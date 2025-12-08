Patrick Tchanhoun

Corresponsal de fútbol francés y europeo

📝 Bio: Soy un apasionado del fútbol y gran amante de LaLiga desde joven, marcado por el trío Bale-Benzema-Cristiano. Mi sueño era ser futbolista, pero en su lugar elegí el camino del periodismo deportivo. Tras obtener un Baccalauréat Serie A1 y estudios en Comunicación hasta nivel Licenciatura, me formé en periodismo impreso antes de pasar a radio y luego al web. En 2023, me uní a GOAL como redactor, tras colaborar con varios medios deportivos internacionales. Sigo de cerca a los Panteras de Benín y también tengo debilidad por Argelia, Ghana y Senegal.

⚽ Mi historia con el fútbol: Mi despertar al fútbol comenzó en junio de 2003, durante las eliminatorias de la CAN 2004, con la memorable victoria de los Ardillas sobre Sudán (3-0), destacada por un doblete de Oumar Tchomogo y un gol de Mouritala Ogounbiyi. Desde ese día, mi pasión no ha dejado de crecer, llevándome de la prensa escrita a las columnas de GOAL, con siempre la misma motivación de contar historias de fútbol.

🎯 Áreas de especialización:

LaLiga, Premier League y Ligue 1 (análisis y redacción)

Fútbol africano y europeo

Grandes competiciones de fútbol (CAN, Mundial, Champions League, Euro)

🌟 Momento de fútbol favorito:

El potente disparo de Sulley Muntari (Ghana) contra Uruguay en los cuartos de final del Mundial 2010 que hizo vibrar a todo un continente, aunque los Black Stars finalmente perdieron en penales.

📚 Mis artículos favoritos:

Incidentes OM – OL: Lyon mintió sobre Fabio Grosso

Rennes: Habib Beye ya reemplazado

¡Hecho! Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid