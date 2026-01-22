Auxerre vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Ligue 1 se reanuda este viernes por la noche con un partido que enfrenta a dos clubes con trayectorias radicalmente opuestas. En el Abbé-Deschamps, el AJ Auxerre se juega mucho frente a un Paris Saint-Germain lanzado en una carrera hacia la cima y decidido a retomar el control del campeonato.

Auxerre - PSG, un choque desequilibrado para comenzar la 19ª jornada

Este duelo inaugura la 19ª jornada de Ligue 1 en una atmósfera tensa. Por un lado, Auxerre lucha por su supervivencia. Por el otro, el PSG apunta claramente al primer lugar. El escenario se establece rápidamente. París llega a Borgoña con una idea clara en mente: meter presión al RC Lens. Actual sublíder, el club de la capital se encuentra solo a un punto del líder artésico. Un éxito este viernes permitiría a los hombres de Luis Enrique pasar provisionalmente al frente, mientras que Lens no jugará hasta el día siguiente, con un desplazamiento muy esperado a Marsella.

El PSG quiere dar un golpe fuerte antes de Europa

Más allá de la clasificación, este encuentro también sirve como trampolín mental. En unos días, París disputará un partido decisivo de la Liga de Campeones frente al Newcastle United. Un éxito en Auxerre ofrecería un extra de confianza valioso antes de este compromiso europeo.

En el plano colectivo, el PSG avanza con una dinámica sólida y un control global que lo coloca como el favorito lógico. Los enfrentamientos recientes frente al AJA refuerzan esta tendencia, con una serie ampliamente a favor de los parisinos, tanto en el plano contable como defensivo. Los francilianos quieren recuperarse después de una amarga derrota en Lisboa contra el Sporting (2-1), el martes.

Auxerre ya contra las cuerdas

Para el AJ Auxerre, el contexto resulta mucho más sombrío. Bloqueados en la 17ª posición, los borgoñones acumulan tres derrotas consecutivas. La brecha ya alcanza seis puntos con el primer equipo fuera del descenso. El tiempo apremia. El equipo de Christophe Pélissier atraviesa una fase delicada. La duda se instala, los resultados ya no acompañan, y recibir al PSG no parece el escenario ideal para recuperarse. Sin embargo, una hazaña es la única manera de reavivar la esperanza.

Cómo ver Auxerre vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada para España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Auxerre vs PSG

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de l'Abbe-Deschamps

El partido se disputa este viernes 23 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio l'Abbé-Deschamps.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo de Auxerre

El AJ Auxerre se presentará aún disminuido para esta nueva jornada de Ligue 1. Ya ausente en los dos últimos encuentros, Francisco Sierralta no debería volver, obligando a Christophe Pélissier a recomponer su sector defensivo frente al arsenal parisino. En este contexto, Donovan Léon tendrá un papel central: el portero del AJA será muy solicitado y deberá multiplicar las intervenciones para mantener a los suyos a flote.

En el plano colectivo, Auxerre podrá sin embargo contar con varios regresos importantes. Mensah, esperado en el flanco izquierdo, y Owusu, pieza clave del mediocampo, están nuevamente operativos y podrían ser alineados desde el inicio. En ataque, Lassine Sinayoko, ya autor de seis goles esta temporada en Ligue 1, sigue siendo una de las principales esperanzas ofensivas, mientras que la llegada invernal de Romain Faivre aporta una opción adicional. El exjugador de Brest ya disputó sus primeros minutos con sus nuevos colores el pasado fin de semana.

En esta proyección, el AJA jugaría con Léon en la portería, protegido por una línea compuesta por Sy, Diomandé, Akpa, Senaya y Mensah. El mediocampo estaría animado por Danois, Owusu y El Azzouzi, con Sinayoko y Namaso encargados de liderar las ofensivas.

Información sobre el equipo del PSG

En el lado parisino, la incertidumbre aún domina en torno a varios jugadores. Todavía ausentes en los últimos encuentros, Matvey Safonov, João Neves, Kang-in Lee y Quentin Ndjantou no tienen asegurada su presencia en el grupo para este desplazamiento a Borgoña. En cambio, Luis Enrique debería recuperar a Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye, ambos de vuelta tras la Copa Africana de Naciones.

Colocada entre dos fechas de la Liga de Campeones, esta jornada de campeonato podría llevar al entrenador parisino a hacer rotaciones. Gonçalo Ramos, a menudo decisivo saliendo desde el banquillo, aparece como un candidato creíble para comenzar en la delantera, a expensas de Ousmane Dembélé. Khvicha Kvaratskhelia, decisivo tras su entrada frente al Sporting CP, también podría recuperar un lugar como titular.

En cuanto a Hakimi, Luis Enrique ha precisado querer dialogar con su jugador antes de tomar una decisión: «Dependerá del entrenamiento, pero quiero discutir con él para saber cómo se siente y qué piensa. Viene de regreso con un pequeño problema físico, nada grave».

En esta posible alineación, el PSG podría estructurarse con Chevalier en la portería, con Zaïre-Emery o Hakimi a la derecha, Marquinhos y Pacho en el centro, y Nuno Mendes a la izquierda. El medio campo sería formado por Mayulu, Vitinha y Ruiz, mientras que el trío ofensivo Kvaratskhelia, Ramos y Barcola sería el encargado de marcar la diferencia.

