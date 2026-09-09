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Cómo ver Sporting de Lisboa vs Galatasaray: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Sporting de Lisboa vs Galatasaray
Sporting de Lisboa
Galatasaray
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Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio José Alvalade de Lisboa acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Sporting de Lisboa y Galatasaray, dos clubes que llegan al encuentro con argumentos de sobra para competir al más alto nivel europeo. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo sintonizar el Sporting de Lisboa vs Galatasaray

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Acerca del encuentro

El conjunto de Rui Borges presenta una forma doméstica impecable. Los leones portugueses han ganado sus últimos cuatro partidos en la Primeira Liga y llegan al partido con una confianza notable, aunque la ausencia de algunos jugadores en la plantilla añade cierta incertidumbre al once inicial.

Galatasaray, por su parte, aterriza en Lisboa con una racha de tres victorias consecutivas en el Süper Lig. El equipo de Okan Buruk goleó al Erzurumspor por 4-0 y el pasado fin de semana remontó ante el Istanbul Başakşehir para ganar 3-2 en un partido de alto voltaje.

El cuadro turco afronta este partido con bajas sensibles. Victor Osimhen, el máximo referente ofensivo del equipo, no estará disponible, lo que obliga a Buruk a replantear su ataque. La situación de Leroy Sané también genera ruido en el entorno del club, con el alemán en un papel secundario tras la llegada de Rafael Leão en verano.

El choque promete intensidad táctica. Sporting lleva el peso de la localía y el apoyo de Alvalade, mientras que Galatasaray busca sumar en campo contrario para escalar posiciones en la fase de liga de la Champions.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
Formación
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciDavinson SánchezDavinson SánchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • R. Borges
  • O. Buruk

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni con Joao Simoes por lesión. El técnico portugués apunta a un once con Rui Silva bajo palos, una línea defensiva formada por Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo e Ivan Fresneda, y una zona de creación con Rodrigo Zalazar, Sergi Altimira y Geny Catamo. Issa Doumbia, Flávio Gonçalves y Luiz Suárez completarían el ataque.

Galatasaray llega con varias ausencias de peso. Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenc y Wilfried Singo están descartados por lesión. Okan Buruk dispondrá de Ugurcan Çakır en portería, con Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai e Ismail Jakobs en defensa. Lucas Torreira y Gabriel Sara formarían el doble pivote, con Aleksey Batrakov, Yunus Akgün y Leroy Sané apoyando a Barış Alper Yılmaz en ataque.

Forma

SCP

SCP - Formulario

EST
D2-2
VSC
W3-2
ALV
W3-1
RA
W0-4
NAC
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

VIL
L1-2
COB
D2-2
ERZ
W0-4
GOZ
W3-2
IBS
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Sporting de Lisboa llega en un estado de forma excelente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los portugueses han ganado sus últimos cuatro encuentros seguidos, incluyendo un contundente 4-0 ante Rio Ave y un triunfo por 3-2 frente al Guimarães. En total han anotado 12 goles y encajado 5 en ese período, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero con cierta vulnerabilidad atrás.

Galatasaray acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo turco ha marcado 12 goles en ese tramo, aunque también ha encajado 7. Su partido más reciente fue la victoria 3-2 ante el Istanbul Başakşehir en el Süper Lig, mientras que la goleada 4-0 al Erzurumspor muestra su capacidad para imponer su jerarquía en casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Sporting de Lisboa y Galatasaray disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, Sporting de Lisboa ocupa la posición 33, mientras que Galatasaray se sitúa en el puesto 14.

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