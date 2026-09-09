Cómo ver Sporting de Lisboa vs Galatasaray: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Estadio José Alvalade de Lisboa acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Sporting de Lisboa y Galatasaray, dos clubes que llegan al encuentro con argumentos de sobra para competir al más alto nivel europeo. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo sintonizar el Sporting de Lisboa vs Galatasaray

El Sporting de Lisboa vs Galatasaray se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Rui Borges presenta una forma doméstica impecable. Los leones portugueses han ganado sus últimos cuatro partidos en la Primeira Liga y llegan al partido con una confianza notable, aunque la ausencia de algunos jugadores en la plantilla añade cierta incertidumbre al once inicial.

Galatasaray, por su parte, aterriza en Lisboa con una racha de tres victorias consecutivas en el Süper Lig. El equipo de Okan Buruk goleó al Erzurumspor por 4-0 y el pasado fin de semana remontó ante el Istanbul Başakşehir para ganar 3-2 en un partido de alto voltaje.

El cuadro turco afronta este partido con bajas sensibles. Victor Osimhen, el máximo referente ofensivo del equipo, no estará disponible, lo que obliga a Buruk a replantear su ataque. La situación de Leroy Sané también genera ruido en el entorno del club, con el alemán en un papel secundario tras la llegada de Rafael Leão en verano.

El choque promete intensidad táctica. Sporting lleva el peso de la localía y el apoyo de Alvalade, mientras que Galatasaray busca sumar en campo contrario para escalar posiciones en la fase de liga de la Champions.

Noticias del equipo y escuadras

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni con Joao Simoes por lesión. El técnico portugués apunta a un once con Rui Silva bajo palos, una línea defensiva formada por Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo e Ivan Fresneda, y una zona de creación con Rodrigo Zalazar, Sergi Altimira y Geny Catamo. Issa Doumbia, Flávio Gonçalves y Luiz Suárez completarían el ataque.

Galatasaray llega con varias ausencias de peso. Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenc y Wilfried Singo están descartados por lesión. Okan Buruk dispondrá de Ugurcan Çakır en portería, con Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai e Ismail Jakobs en defensa. Lucas Torreira y Gabriel Sara formarían el doble pivote, con Aleksey Batrakov, Yunus Akgün y Leroy Sané apoyando a Barış Alper Yılmaz en ataque.

Forma

Sporting de Lisboa llega en un estado de forma excelente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los portugueses han ganado sus últimos cuatro encuentros seguidos, incluyendo un contundente 4-0 ante Rio Ave y un triunfo por 3-2 frente al Guimarães. En total han anotado 12 goles y encajado 5 en ese período, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero con cierta vulnerabilidad atrás.

Galatasaray acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo turco ha marcado 12 goles en ese tramo, aunque también ha encajado 7. Su partido más reciente fue la victoria 3-2 ante el Istanbul Başakşehir en el Süper Lig, mientras que la goleada 4-0 al Erzurumspor muestra su capacidad para imponer su jerarquía en casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Sporting de Lisboa y Galatasaray disponibles en este momento.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Sporting de Lisboa ocupa la posición 33, mientras que Galatasaray se sitúa en el puesto 14.