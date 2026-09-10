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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slavia Praga y Lens se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Slavia Praga recibe al Lens en el Fortuna Arena de Praga en un duelo de la Liga de Campeones. Ambos conjuntos se miden en una fase donde cada punto tiene peso específico en la tabla.

El equipo checo llega con confianza tras una racha sólida en la Primera Liga, con tres victorias en sus últimos cinco partidos. El triunfo ante Sparta Praga por 3-0 fue el resultado más llamativo de su reciente trayectoria.

El conjunto francés atraviesa un momento más irregular. Lens encadena dos derrotas consecutivas en la Ligue 1, aunque su victoria ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa sigue siendo un referente de su capacidad competitiva al máximo nivel.

Jindrich Trpisovsky dirige a un Slavia que ha encontrado regularidad en casa y buscará aprovechar el factor Fortuna Arena ante un rival europeo de entidad. La afición checa espera ver a su equipo protagonista.

Dino Toppmöller, al frente del Lens, necesita que su equipo reaccione tras los últimos tropiezos domésticos. Los franceses tienen argumentos ofensivos para complicar la noche al conjunto local.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jindrich Trpisovsky cuenta con un once probable formado por Jakub Markovic; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, Michal Sadilek; Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek; Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi y Tomas Chory. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Por parte del Lens, Dino Toppmöller dispone de Robin Risser; Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan, Amadou Haidara; Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras; Michael Cuisance, Florian Thauvin y Odsonne Edouard como once proyectado. El equipo visitante tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido.

Forma

Slavia Praga presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 4-0 ante el FC Zbrojovka Brno, mientras que el triunfo por 0-3 en el derbi ante Sparta Praga destaca como el más relevante del período. En total, el equipo checo marcó 12 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, mostrando solidez ofensiva y defensiva.

El Lens acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue por 0-1 ante el Lorient en la Ligue 1, y también cayó 2-1 frente al Strasbourg. Su mejor resultado del período fue la goleada por 5-2 al Auxerre, aunque los franceses han concedido cuatro goles en sus dos últimas salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre Slavia Praga y Lens. Este partido podría marcar el inicio del historial entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.