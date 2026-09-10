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Cómo ver Slavia Praga vs Lens: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Slavia Praga vs Lens
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Lens
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slavia Praga y Lens, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slavia Praga y Lens se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

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Slavia Praga recibe al Lens en el Fortuna Arena de Praga en un duelo de la Liga de Campeones. Ambos conjuntos se miden en una fase donde cada punto tiene peso específico en la tabla.

El equipo checo llega con confianza tras una racha sólida en la Primera Liga, con tres victorias en sus últimos cinco partidos. El triunfo ante Sparta Praga por 3-0 fue el resultado más llamativo de su reciente trayectoria.

El conjunto francés atraviesa un momento más irregular. Lens encadena dos derrotas consecutivas en la Ligue 1, aunque su victoria ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa sigue siendo un referente de su capacidad competitiva al máximo nivel.

Jindrich Trpisovsky dirige a un Slavia que ha encontrado regularidad en casa y buscará aprovechar el factor Fortuna Arena ante un rival europeo de entidad. La afición checa espera ver a su equipo protagonista.

Dino Toppmöller, al frente del Lens, necesita que su equipo reaccione tras los últimos tropiezos domésticos. Los franceses tienen argumentos ofensivos para complicar la noche al conjunto local.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Slavia Praga contra Lens alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Lens

Manager

  • J. Trpisovsky
  • Dino Toppmöller

Jindrich Trpisovsky cuenta con un once probable formado por Jakub Markovic; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, Michal Sadilek; Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek; Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi y Tomas Chory. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Por parte del Lens, Dino Toppmöller dispone de Robin Risser; Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan, Amadou Haidara; Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras; Michael Cuisance, Florian Thauvin y Odsonne Edouard como once proyectado. El equipo visitante tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido.

Forma

SLP

SLP - Formulario

PAR
W2-1
LIB
D1-1
BOH
D2-2
SPP
W0-3
BRN
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

SUN
L0-2
PSG
W1-0
AJA
W5-2
STR
L2-1
FCL
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Slavia Praga presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 4-0 ante el FC Zbrojovka Brno, mientras que el triunfo por 0-3 en el derbi ante Sparta Praga destaca como el más relevante del período. En total, el equipo checo marcó 12 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, mostrando solidez ofensiva y defensiva.

El Lens acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue por 0-1 ante el Lorient en la Ligue 1, y también cayó 2-1 frente al Strasbourg. Su mejor resultado del período fue la goleada por 5-2 al Auxerre, aunque los franceses han concedido cuatro goles en sus dos últimas salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre Slavia Praga y Lens. Este partido podría marcar el inicio del historial entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.

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