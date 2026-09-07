El Estadio Bernabéu acoge el debut de Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones cuando recibe a un Inter Milán que llega en estado de gracia. El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, busca recuperar sensaciones tras una derrota que todavía escuece en la Primera División. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Acerca del encuentro

Mourinho no ha ocultado su malestar con el arbitraje en los últimos días. El técnico portugués ha cuestionado públicamente la actuación del VAR tras la polémica en torno a decisiones que afectaron a Kylian Mbappé y Vinicius Junior en la derrota ante el Real Betis, y llega al partido con un mensaje claro: sus jugadores merecen más protección.

Mbappé, por su parte, aterriza en esta cita con un apetito de gloria renovado. El capitán francés ganó la Bota de Oro del Mundial este verano y ya ha dejado caer que el Balón de Oro es su próximo objetivo. Jugar en el Bernabéu, dice, hace que esa conversación sea inevitable.

Enfrente llega un Inter que no conoce la derrota en lo que va de temporada. El equipo de Cristian Chivu firmó una remontada espectacular el pasado fin de semana: dos goles abajo ante el Nápoles en el Giuseppe Meazza, y terminaron ganando 3-2 con un tanto de Lautaro Martínez en el tiempo añadido. Cinco partidos sin perder ante los partenopei habían precedido a esa victoria, lo que da cuenta del significado histórico del resultado.

Además, el club nerazzurro ha blindado a uno de sus talentos más prometedores. Pio Esposito, delantero nacido en 2005, ha firmado una ampliación de contrato hasta 2032 y ha reconocido que tiene mariposas en el estómago por el proyecto que le espera bajo las órdenes de Chivu. Su presencia en el once titular esta noche subraya la confianza del técnico en la cantera.

Ambos equipos ocupan la primera posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en una declaración de intenciones desde la primera jornada.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con una lista considerable de efectivos. Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Éder Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Ferland Mendy están en la enfermería. A esas bajas se suman las ausencias por otras causas de Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva. El once probable del técnico portugués apunta a Courtois bajo palos, con Konaté, Huijsen y Rüdiger en defensa, Dumfries y Cucurella como carrileros, Bellingham, Valverde y Brahim en el centro del campo, y la dupla Vinicius-Mbappé arriba.

Cristian Chivu llega al Bernabéu con prácticamente todos sus hombres disponibles. El único descartado es Djed Spence por lesión, y el equipo no tiene ningún jugador sancionado. El técnico rumano alineará previsiblemente a Josep Martínez en portería, con Bastoni, Akanji y Bisseck en la línea defensiva, Calhanoglu, Carlos Augusto, Zielinski, Diouf y Barella en el centro, y la pareja ofensiva formada por Pio Esposito y Lautaro Martínez.

Forma

El Real Madrid llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, habiendo marcado 10 goles y encajado 4. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en Liga, aunque antes de eso encadenaron triunfos convincentes como el 4-0 al Málaga y el 4-1 a la Real Sociedad. El conjunto merengue ha demostrado potencia ofensiva, pero la última jornada liguera abrió interrogantes defensivos.

El Inter Milán, en cambio, presenta un pleno de victorias en sus últimas cinco salidas, con 11 goles a favor y solo 3 en contra. Los nerazzurri ganaron 3-2 al Nápoles en el partido más reciente, remontando desde el 0-2, y antes de eso se impusieron 4-1 al Monza. El equipo de Chivu llega a Madrid con una solidez y una confianza que respaldan los números.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de diciembre de 2021 en la Liga de Campeones, con victoria del Real Madrid por 2-0 en el Bernabéu. En los últimos cinco precedentes registrados, los merengues dominan con claridad: cuatro victorias frente a ninguna del Inter, con un global de 8 goles a favor y 2 en contra para el conjunto español.

Clasificación

Tanto el Real Madrid como el Inter Milán llegan a este partido ocupando la primera posición en la tabla de la Liga de Campeones.