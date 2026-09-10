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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Philips Stadion

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. El conjunto holandés busca sumar puntos importantes en la fase de grupos ante un rival ucraniano que llega con su propio bagaje europeo.

El PSV de Peter Bosz atraviesa un momento de forma notable. Los de Eindhoven han ganado sus cuatro últimos partidos de Eredivisie, incluyendo una goleada de 6-1 ante el FC Utrecht y una victoria de 3-1 sobre el Ajax en el Johan Cruijff ArenA. El equipo llega al choque europeo con confianza y con la solidez de un grupo que ha marcado con facilidad en las últimas semanas.

Ruben van Bommel es uno de los nombres propios de este PSV. El centrocampista, hijo del exjugador del Bayern de Múnich, ha sido protagonista en la Eredivisie, aunque no siempre por las razones más deseadas. Su presencia en el once titular confirma el nivel de confianza que Bosz deposita en él.

El Shakhtar Donetsk llega dirigido por Arda Turan. El equipo ucraniano ha disputado recientemente su liga doméstica, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su adaptación al ritmo europeo será uno de los factores determinantes en este duelo.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo con implicaciones reales en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Peter Bosz tiene a disposición una alineación probable encabezada por Matej Kovar bajo palos, con una línea defensiva formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo apuntan Ruben van Bommel y Guus Til, con Noah Fernandez y Kodai Sano como opciones en banda. Ivan Perisic y Ricardo Pepi completarían el once proyectado. No se registran bajas por lesión ni sanciones en el equipo local de cara a este partido.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan contaría con Dmytro Riznyk en portería y una zaga formada por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo lo compondrían Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, con Alisson Santana y Marlon Gomes apoyando a Kaua Elias en ataque. Tampoco se informan lesionados ni suspendidos en el equipo visitante.

Forma

El PSV llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Eredivisie. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 sobre el Ajax, y previamente golearon al FC Utrecht por 6-1. En total, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles y encajado 6 en ese periodo, mostrando una capacidad ofensiva que pocos rivales han podido frenar.

El Shakhtar Donetsk acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de la Premier League ucraniana. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv, mientras que su única derrota llegó frente al Polissya Zhytomyr por 2-0. En conjunto, los ucranianos han marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único precedente registrado entre ambos equipos es el partido de Liga de Campeones disputado el 27 de noviembre de 2024, que terminó con victoria del PSV Eindhoven por 3-2 como local. Con un único antecedente disponible, el balance favorece al conjunto holandés con una victoria frente a ninguna del Shakhtar.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición en sus respectivos registros dentro de la competición.