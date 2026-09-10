¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoShakhtar Donetsk
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Philips Stadion
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. El conjunto holandés busca sumar puntos importantes en la fase de grupos ante un rival ucraniano que llega con su propio bagaje europeo.

El PSV de Peter Bosz atraviesa un momento de forma notable. Los de Eindhoven han ganado sus cuatro últimos partidos de Eredivisie, incluyendo una goleada de 6-1 ante el FC Utrecht y una victoria de 3-1 sobre el Ajax en el Johan Cruijff ArenA. El equipo llega al choque europeo con confianza y con la solidez de un grupo que ha marcado con facilidad en las últimas semanas.

Ruben van Bommel es uno de los nombres propios de este PSV. El centrocampista, hijo del exjugador del Bayern de Múnich, ha sido protagonista en la Eredivisie, aunque no siempre por las razones más deseadas. Su presencia en el once titular confirma el nivel de confianza que Bosz deposita en él.

El Shakhtar Donetsk llega dirigido por Arda Turan. El equipo ucraniano ha disputado recientemente su liga doméstica, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su adaptación al ritmo europeo será uno de los factores determinantes en este duelo.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo con implicaciones reales en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • P. Bosz
  • A. Turan

Peter Bosz tiene a disposición una alineación probable encabezada por Matej Kovar bajo palos, con una línea defensiva formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo apuntan Ruben van Bommel y Guus Til, con Noah Fernandez y Kodai Sano como opciones en banda. Ivan Perisic y Ricardo Pepi completarían el once proyectado. No se registran bajas por lesión ni sanciones en el equipo local de cara a este partido.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan contaría con Dmytro Riznyk en portería y una zaga formada por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo lo compondrían Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, con Alisson Santana y Marlon Gomes apoyando a Kaua Elias en ataque. Tampoco se informan lesionados ni suspendidos en el equipo visitante.

Forma

PSV

PSV - Formulario

SIT
D2-2
EXC
W1-2
GRO
W5-1
UTR
W1-6
AJX
W1-3
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SHK

SHK - Formulario

KUD
W5-1
EPI
W0-2
KHA
W0-1
POL
L0-2
KAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El PSV llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Eredivisie. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 sobre el Ajax, y previamente golearon al FC Utrecht por 6-1. En total, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles y encajado 6 en ese periodo, mostrando una capacidad ofensiva que pocos rivales han podido frenar.

El Shakhtar Donetsk acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de la Premier League ucraniana. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv, mientras que su única derrota llegó frente al Polissya Zhytomyr por 2-0. En conjunto, los ucranianos han marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateShakhtar Donetsk
1
0
0
Liga de Campeones
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es el partido de Liga de Campeones disputado el 27 de noviembre de 2024, que terminó con victoria del PSV Eindhoven por 3-2 como local. Con un único antecedente disponible, el balance favorece al conjunto holandés con una victoria frente a ninguna del Shakhtar.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición en sus respectivos registros dentro de la competición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google