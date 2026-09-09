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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre PSG y Slovan Bratislava se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al enlace para seguir la transmisión en vivo.

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París Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el doble campeón europeo buscando un inicio sólido en su defensa del título.

Los de Luis Enrique llegan al partido en un momento de turbulencia doméstica. Tres jornadas de Ligue 1 sin ganar, incluyendo una derrota en casa ante el Mónaco que supuso su peor arranque de temporada en 14 años, han generado dudas sobre un equipo que levantó la Copa de Europa hace apenas unos meses.

Bajo los palos, Matvei Safonov afronta cuestionamientos por sus actuaciones recientes, mientras que la competencia por el puesto añade presión adicional antes del debut europeo. Es un inicio de temporada que el club no había esperado.

Fabián Ruiz, campeón de la Champions League y del Mundial en 2026, llega con ambiciones de Ballon d'Or. Ousmane Dembele ha ido más lejos, afirmando públicamente que el premio seguirá en el Parc des Princes. La confianza individual contrasta con los tropiezos colectivos en liga.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a París tras superar la ronda de clasificación ante el NK Celje. El conjunto eslovaco atraviesa un momento irregular en su liga doméstica y se enfrenta a un salto de nivel considerable.

El Parc des Princes sigue siendo un fortín en Europa, y PSG buscará que su estreno en la competición marque el inicio de una recuperación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene disponible a todo su plantel sin bajas por lesión ni sanción. El once proyectado sitúa a Matvei Safonov bajo palos, con una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes. En el centro del campo se esperan Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves, mientras que Ousmane Dembele, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia formarán el ataque.

Yaya Touré tampoco registra bajas ni suspendidos en el Slovan Bratislava. El once previsto coloca a Dominik Takac en portería, con Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic y César Blackman en defensa. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara y Peter Pokorny actuarán en el medio, con Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar en ataque.

Forma

El PSG llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 en casa ante el Mónaco en Ligue 1, que extendió una racha negativa en el campeonato doméstico. Antes de eso, los parisinos empataron 2-2 con el Lille y con el Rennes, y cayeron 1-0 ante el Lens en la Supercopa. Su única victoria llegó frente al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA, con un 2-1. En esos cinco partidos, el PSG anotó ocho goles y encajó siete.

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en la liga eslovaca. El conjunto de Touré logró clasificarse para la Champions League al vencer al NK Celje 2-1 a domicilio, tras un empate 1-1 en la ida. En cinco partidos, el Slovan marcó seis goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011, en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El primer duelo, disputado en Bratislava el 20 de octubre de ese mismo año, terminó con empate a cero. El balance histórico entre los dos clubes arroja una victoria para el PSG y un empate, sin triunfos para el conjunto eslovaco.

Clasificación

Tanto el París Saint-Germain como el Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 ocupando la séptima posición en la tabla, antes de que se disputen los partidos de la primera jornada.