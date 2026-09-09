¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoSlovan
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Parc des Princes
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre PSG y Slovan Bratislava se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al enlace para seguir la transmisión en vivo.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

París Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el doble campeón europeo buscando un inicio sólido en su defensa del título.

Los de Luis Enrique llegan al partido en un momento de turbulencia doméstica. Tres jornadas de Ligue 1 sin ganar, incluyendo una derrota en casa ante el Mónaco que supuso su peor arranque de temporada en 14 años, han generado dudas sobre un equipo que levantó la Copa de Europa hace apenas unos meses.

Bajo los palos, Matvei Safonov afronta cuestionamientos por sus actuaciones recientes, mientras que la competencia por el puesto añade presión adicional antes del debut europeo. Es un inicio de temporada que el club no había esperado.

Fabián Ruiz, campeón de la Champions League y del Mundial en 2026, llega con ambiciones de Ballon d'Or. Ousmane Dembele ha ido más lejos, afirmando públicamente que el premio seguirá en el Parc des Princes. La confianza individual contrasta con los tropiezos colectivos en liga.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a París tras superar la ronda de clasificación ante el NK Celje. El conjunto eslovaco atraviesa un momento irregular en su liga doméstica y se enfrenta a un salto de nivel considerable.

El Parc des Princes sigue siendo un fortín en Europa, y PSG buscará que su estreno en la competición marque el inicio de una recuperación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Slovan alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Slovan crest
Slovan
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicCésar BlackmanCésar BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan crest
Slovan
SLB
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Slovan

Manager

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Luis Enrique tiene disponible a todo su plantel sin bajas por lesión ni sanción. El once proyectado sitúa a Matvei Safonov bajo palos, con una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes. En el centro del campo se esperan Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves, mientras que Ousmane Dembele, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia formarán el ataque.

Yaya Touré tampoco registra bajas ni suspendidos en el Slovan Bratislava. El once previsto coloca a Dominik Takac en portería, con Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic y César Blackman en defensa. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara y Peter Pokorny actuarán en el medio, con Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar en ataque.

Forma

PSG

PSG - Formulario

AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SLB

SLB - Formulario

CEL
D1-1
FCK
W1-2
CEL
W1-2
ZEM
L1-2
DST
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 en casa ante el Mónaco en Ligue 1, que extendió una racha negativa en el campeonato doméstico. Antes de eso, los parisinos empataron 2-2 con el Lille y con el Rennes, y cayeron 1-0 ante el Lens en la Supercopa. Su única victoria llegó frente al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA, con un 2-1. En esos cinco partidos, el PSG anotó ocho goles y encajó siete.

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en la liga eslovaca. El conjunto de Touré logró clasificarse para la Champions League al vencer al NK Celje 2-1 a domicilio, tras un empate 1-1 en la ida. En cinco partidos, el Slovan marcó seis goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateSlovan
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan badge
Slovan
SLB
0
F
Europa League
Slovan badge
Slovan
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011, en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El primer duelo, disputado en Bratislava el 20 de octubre de ese mismo año, terminó con empate a cero. El balance histórico entre los dos clubes arroja una victoria para el PSG y un empate, sin triunfos para el conjunto eslovaco.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto el París Saint-Germain como el Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 ocupando la séptima posición en la tabla, antes de que se disputen los partidos de la primera jornada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google