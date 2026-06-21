Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Cómo ver Nueva Zelanda vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de retransmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en BC Place de Vancouver en un duelo del Grupo G del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambos equipos llegaron a este partido con un empate en el primer encuentro de la fase de grupos. Los All Whites igualaron 2-2 con Irán en Los Ángeles, mientras que los Faraones arrancaron con un 1-1 ante Bélgica en Seattle. Con todo el grupo igualado a puntos, el partido en Vancouver tiene un peso enorme para las aspiraciones de clasificación de ambas selecciones.

Darren Bazeley dirige a una Nueva Zelanda que demostró valentía y capacidad goleadora frente a Irán. Elijah Just marcó dos veces y Chris Wood confirmó que sigue siendo el referente físico del ataque oceánico, aunque la defensa mostró fisuras que Egipto querrá explotar.

Hossam Hassan tiene en Mohamed Salah el arma más peligrosa del partido. El capitán egipcio asistió a Emam Ashour para el gol ante Bélgica y será el eje sobre el que gire toda la amenaza ofensiva de los Faraones. La cuestión es si el resto del ataque puede acompañarle con la intensidad que exige este partido.

Egipto llega con la solidez defensiva como bandera. Su bloque bajo frustró a Bélgica durante más de 65 minutos, pero ante la presión física y el ritmo vertical de Nueva Zelanda, mantener esa estructura durante 90 minutos será un desafío diferente.

El encuentro se disputará en BC Place, un escenario de primer nivel que ya ha acogido momentos históricos del fútbol mundial. Con los cuatro equipos del Grupo G separados por mínimas diferencias, este duelo puede definir quién toma el control de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este partido. El técnico neozelandés dispone de todos sus jugadores y apunta a un once inicial formado por Max Crocombe bajo palos; Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall y Tim Payne en defensa; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Joe Bell y Elijah Just en el mediocampo; con Marko Stamenic y Chris Wood como referentes ofensivos.

En el bando egipcio, Hossam Hassan tampoco registra lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. El técnico apunta a un once con Mostafa Ahmed Shobeir en portería; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi y Ahmed Abou El Fotouh en la línea defensiva; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohanad Lasheen y Marwan Ateya en el centro del campo; con Mohamed Salah y Omar Marmoush como dupla atacante. Se esperan actualizaciones conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nueva Zelanda llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Irán en el debut mundialista del 16 de junio, con Elijah Just como protagonista al marcar los dos tantos del equipo oceánico. Su única victoria en ese tramo llegó en marzo, cuando superaron a Chile por 4-1. En el lado negativo, cayeron ante Inglaterra 1-0, ante Haití 4-0 y ante Finlandia 2-0. En total, los All Whites marcaron siete goles y encajaron nueve en esos cinco partidos.

Egipto presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en su última racha de cinco partidos. Su partido más reciente fue el 1-1 ante Bélgica el 15 de junio, resultado que incluye la derrota tardía por gol en propia puerta de Mohamed Hany. Antes de ese encuentro, los Faraones ganaron a Rusia 1-0 en mayo y golearon 4-0 a Arabia Saudí en marzo. Una derrota 2-1 ante Brasil el 6 de junio y el empate sin goles frente a España completan el ciclo. Egipto suma seis goles a favor y tres en contra en ese período, con una solidez defensiva que contrasta con sus dificultades para generar peligro de forma sostenida.

Historial de Enfrentamientos Directos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 22 de marzo de 2024, en el que Egipto venció a Nueva Zelanda por 1-0. No existen datos de más encuentros anteriores entre los dos países, por lo que este duelo en el Mundial 2026 representa apenas el segundo choque conocido entre ambas naciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo G, Nueva Zelanda ocupa la primera posición mientras que Egipto se encuentra en el cuarto puesto antes de este partido.