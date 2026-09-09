Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se detallan las opciones de transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Liverpool abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Atlético de Madrid en Anfield, en el Matchday 1 de la fase de liga del torneo continental.

El equipo de Andoni Iraola llega a este partido con un arranque de Premier League irregular: dos empates consecutivos ante Nottingham Forest y Newcastle, aunque con una victoria reciente a domicilio frente al Ipswich Town. Dominik Szoboszlai, ahora uno de los capitanes del vestuario, ha señalado públicamente que Liverpool debe recuperar la intensidad que caracterizó su fútbol en las temporadas ganadoras.

Por su parte, el Atlético de Madrid aterriza en Merseyside con dudas defensivas. El equipo de Diego Simeone cayó 3-0 ante el Athletic Club en su última salida liguera, un resultado que generó preguntas sobre su solidez antes del debut europeo.

Julián Álvarez encabeza el ataque colchonero tras un verano marcado por la especulación transferencial. Su presencia otorga a Simeone un jugador capaz de decidir en un estadio que históricamente ha producido noches de alto voltaje europeo.

Liverpool cuenta con un registro favorable en esta eliminatoria y confiará en Florian Wirtz y Alexander Isak para generar el peligro ofensivo contra una defensa atlética que, pese a sus altibajos recientes, sigue siendo de las más organizadas del continente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en directo, incluyendo canal de TV, opciones de live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con cuatro jugadores para el debut europeo en Anfield: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez y Giovanni Leoni están todos en la lista de bajas por lesión. Si se confirma el once proyectado, Alisson Becker defenderá la portería con una línea defensiva formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez, mientras que Florian Wirtz y Alexander Isak liderarán el ataque.

Diego Simeone llega a Anfield con el plantel prácticamente completo en cuanto a disponibilidad física. Alexander Sørloth figura como la única baja por lesión, mientras que Arnau Ortiz cumplirá sanción y no podrá participar. Julián Álvarez está previsto como titular en punta, con un once proyectado que incluye a Jan Oblak bajo palos y a Ademola Lookman y Alejandro Baena como apoyos en el ataque.

Forma

Liverpool acumula un registro de una victoria, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos competitivos, con seis goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 a domicilio frente al Ipswich Town en la Premier League el 4 de septiembre. Antes de ese triunfo, los Reds empataron 2-2 tanto con el Nottingham Forest como con el Newcastle en partidos consecutivos de liga.

El Atlético de Madrid presenta dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos competitivos. La derrota más reciente fue contundente: 3-0 ante el Athletic Club el 5 de septiembre. Sin embargo, antes de ese tropiezo, el equipo de Simeone había vencido al Sevilla 3-1 como visitante y empatado 2-2 con el Villarreal, lo que refleja tanto capacidad goleadora como cierta fragilidad defensiva en el arranque de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó en la Champions League el 17 de septiembre de 2025, con victoria de Liverpool por 3-2 en Anfield. En los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, Liverpool ha ganado tres y el Atlético de Madrid dos, con ambos equipos protagonizando partidos de elevada producción goleadora en esta rivalidad.

Clasificación

Tanto Liverpool como el Atlético de Madrid inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 igualados en la tabla, ocupando ambos la séptima posición antes de disputar su primer partido de la competición.