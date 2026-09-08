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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lille vs Real Betis se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lille recibe a Real Betis en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan con confianza y con mucho por demostrar en Europa.

El conjunto de Davide Ancelotti ha arrancado la Ligue 1 con solidez. Dos victorias y un empate en tres jornadas, incluyendo un 2-2 ante el Paris Saint-Germain, muestran que Lille tiene nivel para competir contra los mejores de Francia.

Real Betis llega a este duelo continental con el ánimo por las nubes. El equipo de Manuel Pellegrini derrotó al Real Madrid 1-0 en La Cartuja el pasado 4 de septiembre, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante un penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel triunfo no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras Pellegrini rechazó las acusaciones de que su equipo había jugado para empatar. El defensor Marc Bartra desveló después que el posicionamiento en el área durante el penalti fue una táctica ensayada, desarrollada tras consultar a un exárbitro.

Ambos equipos comparten el liderato de la Champions League antes de este partido. La victoria ante Madrid ha dado a los béticos una dosis extra de confianza para afrontar su debut europeo ante un rival que conoce bien cómo ganar en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti no podrá contar con Tanguy Nianzou ni Hamza Igamane, ambos lesionados. El XI proyectado del Lille es: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. No hay sanciones que afecten al equipo local.

Manuel Pellegrini tiene la baja de Diego Llorente por lesión, pero mantiene el bloque que venció al Real Madrid. El XI proyectado del Betis es: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. El equipo visitante tampoco registra suspendidos.

Forma

Lille acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con seis goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 a domicilio ante el Toulouse en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, el equipo empató 2-2 con el PSG y ganó 2-0 al Angers, lo que refleja una racha doméstica positiva.

Real Betis ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos, anotando cinco goles y encajando siete. El resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante el Real Madrid el 4 de septiembre. Antes de esa victoria, el equipo sufrió una derrota por 5-2 ante el Levante, aunque previamente había encadenado dos victorias consecutivas en LaLiga ante Valencia (1-0) y Real Sociedad (1-0).

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Real Betis BET 2 Lille LIL 2 F 2 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre ambos clubes es un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, con Real Betis como equipo local. No existe historial de enfrentamientos oficiales entre Lille y Real Betis más allá de ese único partido.

Clasificación

Tanto Lille como Real Betis comparten el primer puesto de la tabla de la Liga de Campeones antes de este encuentro.