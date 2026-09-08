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Liga de Campeones
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Cómo ver Lille vs Real Betis: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lille vs Real Betis
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Real Betis
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Real Betis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Cómo ver Lille vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lille vs Real Betis se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo.

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Lille recibe a Real Betis en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan con confianza y con mucho por demostrar en Europa.

El conjunto de Davide Ancelotti ha arrancado la Ligue 1 con solidez. Dos victorias y un empate en tres jornadas, incluyendo un 2-2 ante el Paris Saint-Germain, muestran que Lille tiene nivel para competir contra los mejores de Francia.

Real Betis llega a este duelo continental con el ánimo por las nubes. El equipo de Manuel Pellegrini derrotó al Real Madrid 1-0 en La Cartuja el pasado 4 de septiembre, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante un penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel triunfo no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras Pellegrini rechazó las acusaciones de que su equipo había jugado para empatar. El defensor Marc Bartra desveló después que el posicionamiento en el área durante el penalti fue una táctica ensayada, desarrollada tras consultar a un exárbitro.

Ambos equipos comparten el liderato de la Champions League antes de este partido. La victoria ante Madrid ha dado a los béticos una dosis extra de confianza para afrontar su debut europeo ante un rival que conoce bien cómo ganar en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
team-logoB. OzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyR. PerraudR. Perraudteam-logoTiago Santosteam-logoH. Haraldssonteam-logoE. MbappeB. AndreB. AndreN. BentalebN. BentalebO. SahraouiO. SahraouiO. GiroudO. GiroudA. VallesA. VallesM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínIscoIscoM. RocaM. RocaF. BernalF. BernalP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Real Betis

Manager

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Davide Ancelotti no podrá contar con Tanguy Nianzou ni Hamza Igamane, ambos lesionados. El XI proyectado del Lille es: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. No hay sanciones que afecten al equipo local.

Manuel Pellegrini tiene la baja de Diego Llorente por lesión, pero mantiene el bloque que venció al Real Madrid. El XI proyectado del Betis es: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. El equipo visitante tampoco registra suspendidos.

Forma

LIL

LIL - Formulario

HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
W0-2
PSG
D2-2
TFC
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Lille acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con seis goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 a domicilio ante el Toulouse en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, el equipo empató 2-2 con el PSG y ganó 2-0 al Angers, lo que refleja una racha doméstica positiva.

Real Betis ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos, anotando cinco goles y encajando siete. El resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante el Real Madrid el 4 de septiembre. Antes de esa victoria, el equipo sufrió una derrota por 5-2 ante el Levante, aunque previamente había encadenado dos victorias consecutivas en LaLiga ante Valencia (1-0) y Real Sociedad (1-0).

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LilleEmpateReal Betis
0
1
0
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre ambos clubes es un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, con Real Betis como equipo local. No existe historial de enfrentamientos oficiales entre Lille y Real Betis más allá de ese único partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto Lille como Real Betis comparten el primer puesto de la tabla de la Liga de Campeones antes de este encuentro.

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