¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoFenerbahce
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoRoma
¡Mira aquí! HBO Max
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Fenerbahce vs Roma: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

HBO Max

HBO Max

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto turco.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa una racha irregular. Tras superar a Lyon en la fase de clasificación, Fenerbahce cayó 2-1 ante Besiktas en el derbi local, un resultado que encendió las alarmas en el vestuario. El capitán Milan Skriniar fue claro tras el partido: el equipo concedió demasiado espacio y debe mejorar antes de enfrentarse a rivales de máximo nivel europeo.

Roma llega a Estambul con una confianza notable. Gian Piero Gasperini ha construido un equipo sólido desde el primer día: tres victorias consecutivas en la Serie A, con ocho goles anotados y ninguno encajado en el campeonato doméstico. El último triunfo, 2-1 ante Atalanta, confirmó que los romanos saben ganar también cuando el partido se complica.

La decisión de retener a Manu Koné pese al interés del Chelsea en las últimas horas del mercado habla de las ambiciones del club. El director deportivo Tony D'Amico bloqueó la operación personalmente, dejando claro que el centrocampista francés es pieza fundamental en los planes de Gasperini para esta temporada.

En el bando local, la sombra de las sanciones de la UEFA sigue presente. Mason Greenwood recibió una sanción disciplinaria tras los incidentes ocurridos en el partido de vuelta de la clasificación ante Lyon, lo que condiciona la planificación de Kartal para los próximos compromisos europeos.

Dos equipos con perfiles distintos, una sola eliminatoria. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. SkriniarM. SkriniarM. MuldurM. MuldurN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Roma

Manager

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Ismail Kartal cuenta con una alineación probable encabezada por Ederson bajo palos, con una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo. En el centro del campo, N'Golo Kanté y Oguz Aydin acompañarían a Ismail Yuksek, mientras que Mason Greenwood, Kerem Aktürkoglu y Vedat Muriqi completarían el once proyectado. No se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones adicionales de cara a este partido, aunque la situación disciplinaria de Greenwood en el contexto europeo merece seguimiento.

Gian Piero Gasperini apunta a un once con Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. Nahuel Molina y Rodrigo Mora actuarían por los costados, con Manu Koné y Bryan Cristante en el doble pivote. Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el bloque ofensivo. No se han reportado bajas ni suspensiones en el equipo visitante de cara a este encuentro.

Forma

FB

FB - Formulario

OL
D1-1
KSP
W4-2
OL
W1-2
SAM
W0-2
BJK
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

BHA
L3-0
BVB
D2-2
FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto turco cayó 2-1 ante Besiktas en el partido más reciente, aunque antes había encadenado dos triunfos seguidos, incluyendo una victoria 1-2 ante Lyon en la clasificación para la Liga de Campeones. En total, Fenerbahce ha anotado diez goles y encajado ocho en ese tramo de cinco encuentros, con una irregularidad defensiva que se ha repetido en las últimas semanas.

Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Atalanta en la Serie A, precedido por una goleada 0-4 en Lecce. Los romanos han marcado trece goles y encajado seis en ese período, con dos derrotas en amistosos de pretemporada ante Brighton y un empate ante Borussia Dortmund que no distorsionan una dinámica positiva en competiciones oficiales.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateRoma
0
1
0
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente reciente entre ambos clubes en la base de datos disponible es un amistoso disputado el 19 de agosto de 2014, que terminó con empate a tres goles. No existen encuentros oficiales registrados entre Fenerbahce y Roma en los datos disponibles, por lo que este partido en la Liga de Campeones representa un duelo sin historia reciente entre ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla en este momento de la competición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google