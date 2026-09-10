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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto turco.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa una racha irregular. Tras superar a Lyon en la fase de clasificación, Fenerbahce cayó 2-1 ante Besiktas en el derbi local, un resultado que encendió las alarmas en el vestuario. El capitán Milan Skriniar fue claro tras el partido: el equipo concedió demasiado espacio y debe mejorar antes de enfrentarse a rivales de máximo nivel europeo.

Roma llega a Estambul con una confianza notable. Gian Piero Gasperini ha construido un equipo sólido desde el primer día: tres victorias consecutivas en la Serie A, con ocho goles anotados y ninguno encajado en el campeonato doméstico. El último triunfo, 2-1 ante Atalanta, confirmó que los romanos saben ganar también cuando el partido se complica.

La decisión de retener a Manu Koné pese al interés del Chelsea en las últimas horas del mercado habla de las ambiciones del club. El director deportivo Tony D'Amico bloqueó la operación personalmente, dejando claro que el centrocampista francés es pieza fundamental en los planes de Gasperini para esta temporada.

En el bando local, la sombra de las sanciones de la UEFA sigue presente. Mason Greenwood recibió una sanción disciplinaria tras los incidentes ocurridos en el partido de vuelta de la clasificación ante Lyon, lo que condiciona la planificación de Kartal para los próximos compromisos europeos.

Dos equipos con perfiles distintos, una sola eliminatoria. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal cuenta con una alineación probable encabezada por Ederson bajo palos, con una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo. En el centro del campo, N'Golo Kanté y Oguz Aydin acompañarían a Ismail Yuksek, mientras que Mason Greenwood, Kerem Aktürkoglu y Vedat Muriqi completarían el once proyectado. No se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones adicionales de cara a este partido, aunque la situación disciplinaria de Greenwood en el contexto europeo merece seguimiento.

Gian Piero Gasperini apunta a un once con Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. Nahuel Molina y Rodrigo Mora actuarían por los costados, con Manu Koné y Bryan Cristante en el doble pivote. Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el bloque ofensivo. No se han reportado bajas ni suspensiones en el equipo visitante de cara a este encuentro.

Forma

Fenerbahce acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto turco cayó 2-1 ante Besiktas en el partido más reciente, aunque antes había encadenado dos triunfos seguidos, incluyendo una victoria 1-2 ante Lyon en la clasificación para la Liga de Campeones. En total, Fenerbahce ha anotado diez goles y encajado ocho en ese tramo de cinco encuentros, con una irregularidad defensiva que se ha repetido en las últimas semanas.

Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Atalanta en la Serie A, precedido por una goleada 0-4 en Lecce. Los romanos han marcado trece goles y encajado seis en ese período, con dos derrotas en amistosos de pretemporada ante Brighton y un empate ante Borussia Dortmund que no distorsionan una dinámica positiva en competiciones oficiales.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Roma ROM 3 Fenerbahce FB 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente reciente entre ambos clubes en la base de datos disponible es un amistoso disputado el 19 de agosto de 2014, que terminó con empate a tres goles. No existen encuentros oficiales registrados entre Fenerbahce y Roma en los datos disponibles, por lo que este partido en la Liga de Campeones representa un duelo sin historia reciente entre ambas escuadras.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla en este momento de la competición.