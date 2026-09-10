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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Como vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede a la plataforma para no perderte el debut europeo del Como.

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia acogerá este martes uno de los momentos más históricos en la vida del Como 1907: su debut absoluto en la Liga de Campeones de la UEFA. El rival es el RB Leipzig, y el escenario, a orillas del lago homónimo, promete una noche que los aficionados del club lombardo no olvidarán.

Cesc Fàbregas llega a esta cita con la moral por las nubes. Su equipo encadenó dos victorias consecutivas en la Serie A, la más reciente una contundente remontada de 4-1 ante el Génova que evidenció el carácter y la solidez táctica del conjunto italiano. El técnico español ha construido un bloque que no renuncia a su identidad ni cuando el marcador le es adverso.

El Stadio Sinigaglia pudo haber quedado fuera de este partido. El recinto fue sometido a una remodelación en tiempo récord para obtener la aprobación de la UEFA, un proceso que se completó en apenas 90 días. Gracias a ese esfuerzo, el Como recibirá al Leipzig en casa y no tendrá que desplazarse a Reggio Emilia.

El RB Leipzig llega en un momento menos brillante. El equipo de Martín Demichelis cayó 3-1 ante el Werder Bremen en la última jornada de la Bundesliga, su segunda derrota en los últimos cinco partidos. Los alemanes acumulan varias bajas sensibles que condicionarán las opciones del técnico argentino.

Ambos conjuntos ocupan la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en un duelo con implicaciones directas en la clasificación desde la primera jornada.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fàbregas no podrá contar con Jayden Addai, que figura en la lista de bajas del conjunto italiano. El técnico dispone de la siguiente alineación probable: Butez; Chalobah, Valle, Couto; Ramón, Diao, Baturina, Da Cunha, Perrone; Nico Paz; Douvikas.

Demichelis afronta el partido con cuatro ausencias confirmadas: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz y Viggo Gebel no están disponibles. El Leipzig apunta a este once inicial: Vandevoordt; Lukeba, Baku, Raum, Orban; Seiwald, El Aynaoui, Banzuzi; Nusa, Bakayoko; Nkunku.

Forma

El Como llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la victoria 4-1 sobre el Génova en la Serie A, precedida por un triunfo 2-1 ante el Nápoles. En sus cinco partidos han marcado ocho goles y encajado cuatro.

El RB Leipzig presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en el mismo periodo. Su último partido fue una derrota 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. La única victoria reciente en competición oficial fue un contundente 6-0 al Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Los alemanes han encajado nueve goles en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre el Como y el RB Leipzig. Este partido será, por tanto, el primero entre ambos clubes del que se tiene registro disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el RB Leipzig se encuentran actualmente en la séptima posición.