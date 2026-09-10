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Cómo ver Como vs RB Leipzig: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Como vs RB Leipzig
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Como y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia acogerá este martes uno de los momentos más históricos en la vida del Como 1907: su debut absoluto en la Liga de Campeones de la UEFA. El rival es el RB Leipzig, y el escenario, a orillas del lago homónimo, promete una noche que los aficionados del club lombardo no olvidarán.

Cesc Fàbregas llega a esta cita con la moral por las nubes. Su equipo encadenó dos victorias consecutivas en la Serie A, la más reciente una contundente remontada de 4-1 ante el Génova que evidenció el carácter y la solidez táctica del conjunto italiano. El técnico español ha construido un bloque que no renuncia a su identidad ni cuando el marcador le es adverso.

El Stadio Sinigaglia pudo haber quedado fuera de este partido. El recinto fue sometido a una remodelación en tiempo récord para obtener la aprobación de la UEFA, un proceso que se completó en apenas 90 días. Gracias a ese esfuerzo, el Como recibirá al Leipzig en casa y no tendrá que desplazarse a Reggio Emilia.

El RB Leipzig llega en un momento menos brillante. El equipo de Martín Demichelis cayó 3-1 ante el Werder Bremen en la última jornada de la Bundesliga, su segunda derrota en los últimos cinco partidos. Los alemanes acumulan varias bajas sensibles que condicionarán las opciones del técnico argentino.

Ambos conjuntos ocupan la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en un duelo con implicaciones directas en la clasificación desde la primera jornada.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formación
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaJ. BakayokoJ. BakayokoC. NkunkuC. Nkunku
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Como

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • Martín Demichelis

Fàbregas no podrá contar con Jayden Addai, que figura en la lista de bajas del conjunto italiano. El técnico dispone de la siguiente alineación probable: Butez; Chalobah, Valle, Couto; Ramón, Diao, Baturina, Da Cunha, Perrone; Nico Paz; Douvikas.

Demichelis afronta el partido con cuatro ausencias confirmadas: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz y Viggo Gebel no están disponibles. El Leipzig apunta a este once inicial: Vandevoordt; Lukeba, Baku, Raum, Orban; Seiwald, El Aynaoui, Banzuzi; Nusa, Bakayoko; Nkunku.

Forma

COM

COM - Formulario

LIV
L2-0
LIV
D0-0
UDI
D1-1
NAP
W1-2
GEN
W1-4
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

LEE
L2-0
FCB
L3-1
ETR
W0-6
BMG
W3-0
SVW
L3-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Como llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la victoria 4-1 sobre el Génova en la Serie A, precedida por un triunfo 2-1 ante el Nápoles. En sus cinco partidos han marcado ocho goles y encajado cuatro.

El RB Leipzig presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en el mismo periodo. Su último partido fue una derrota 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. La única victoria reciente en competición oficial fue un contundente 6-0 al Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Los alemanes han encajado nueve goles en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre el Como y el RB Leipzig. Este partido será, por tanto, el primero entre ambos clubes del que se tiene registro disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el RB Leipzig se encuentran actualmente en la séptima posición.

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