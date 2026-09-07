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Cómo ver Brujas vs Aston Villa: Detalles del partido, transmisión, streaming en vivo, noticias y más

Brujas vs Aston Villa
Brujas
Aston Villa
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Brujas y Aston Villa. GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el conjunto belga y un Aston Villa que llega al continente con la necesidad urgente de levantar cabeza tras un arranque de temporada muy compleja en la Premier League. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Jan Breydel Stadion

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Acerca del encuentro

Ivan Leko dirige a un Brujas que ha demostrado solidez en la First Division A belga. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, los locales aterrizan en la Champions League con confianza y con el respaldo de su afición en un estadio que históricamente ha complicado la vida a los visitantes europeos.

Unai Emery, por su parte, afronta este desplazamiento a Bélgica en un momento delicado. El Villa lleva cinco derrotas consecutivas entre competiciones, incluyendo una goleada de 4-0 ante el Brighton y una caída ante el Arsenal en la Premier League. El equipo ha encajado diez goles en esos cinco encuentros.

Las bajas en el centro del campo siguen siendo un problema serio para Emery. Amadou Onana y Leon Goretzka están en la enfermería, y el técnico español deberá buscar soluciones creativas para armar una medular competitiva en Europa.

El historial reciente entre estos dos clubes en la Champions League favorece claramente al Villa, que ganó los dos duelos de la pasada edición. Sin embargo, jugar en Brujas es una prueba diferente, y el equipo inglés llega con las dudas propias de una racha negativa.

Nicolas Jackson lidera el ataque visitante en un partido que el Villa necesita para recuperar sensaciones y sumar sus primeros puntos en la fase de grupos.ga

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Brujas crest
Brujas
CLB
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brujas

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • I. Leko
  • U. Emery

En el Brujas, Ivan Leko no podrá contar con Joel Ordóñez por lesión. El once proyectado sitúa a Yann Sommer bajo palos, con una defensa formada por Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el mediocampo figuran Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon y Freddie Potts, con Hans Vanaken y Nicolo Tresoldi en las posiciones más avanzadas.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery no dispone de Johan Manzambi por lesión. El once probable contempla a Zion Suzuki en portería, una línea defensiva con Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen y Pau Torres, un centro del campo con John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara y George Hemmings, y un ataque formado por Emiliano Buendía y Nicolas Jackson.

Forma

CLB

CLB - Formulario

KOR
W3-0
OHL
W0-3
CER
W1-0
GNT
L2-1
LOM
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
AVL

AVL - Formulario

PSG
L2-1
BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Brujas llega al partido con un registro de cuatro victorias, cero empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la First Division A belga. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Lommel por 0-1 el 4 de septiembre, mientras que su único tropiezo fue una derrota ante el Gante por 2-1 el 30 de agosto. El equipo de Leko ha marcado cinco goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Aston Villa acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue un empate a cero ante el Hull City en la Premier League el 5 de septiembre. Antes de ese punto, el equipo encajó cuatro goles ante el Brighton y uno ante el Arsenal. En total, el Villa ha marcado tres goles y encajado diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrujasEmpateAston Villa
1
0
2
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brujas badge
Brujas
CLB
0
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
2Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 en la Liga de Campeones, con victoria del Aston Villa por 3-0 en Villa Park. Apenas ocho días antes, el 4 de marzo, el Villa también se impuso en el Jan Breydel Stadion por 1-3. El único precedente favorable al Brujas en el historial disponible fue una victoria en casa por 1-0 el 6 de noviembre de 2024, también en fase de Champions League.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Brujas como el Aston Villa se encuentran actualmente en la primera posición de sus respectivos grupos.

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