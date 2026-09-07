El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el conjunto belga y un Aston Villa que llega al continente con la necesidad urgente de levantar cabeza tras un arranque de temporada muy compleja en la Premier League. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Cómo sintonizar el Brujas vs Aston Villa

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del encuentro

Ivan Leko dirige a un Brujas que ha demostrado solidez en la First Division A belga. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, los locales aterrizan en la Champions League con confianza y con el respaldo de su afición en un estadio que históricamente ha complicado la vida a los visitantes europeos.

Unai Emery, por su parte, afronta este desplazamiento a Bélgica en un momento delicado. El Villa lleva cinco derrotas consecutivas entre competiciones, incluyendo una goleada de 4-0 ante el Brighton y una caída ante el Arsenal en la Premier League. El equipo ha encajado diez goles en esos cinco encuentros.

Las bajas en el centro del campo siguen siendo un problema serio para Emery. Amadou Onana y Leon Goretzka están en la enfermería, y el técnico español deberá buscar soluciones creativas para armar una medular competitiva en Europa.

El historial reciente entre estos dos clubes en la Champions League favorece claramente al Villa, que ganó los dos duelos de la pasada edición. Sin embargo, jugar en Brujas es una prueba diferente, y el equipo inglés llega con las dudas propias de una racha negativa.

Nicolas Jackson lidera el ataque visitante en un partido que el Villa necesita para recuperar sensaciones y sumar sus primeros puntos en la fase de grupos.ga

Noticias del equipo y escuadras

En el Brujas, Ivan Leko no podrá contar con Joel Ordóñez por lesión. El once proyectado sitúa a Yann Sommer bajo palos, con una defensa formada por Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el mediocampo figuran Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon y Freddie Potts, con Hans Vanaken y Nicolo Tresoldi en las posiciones más avanzadas.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery no dispone de Johan Manzambi por lesión. El once probable contempla a Zion Suzuki en portería, una línea defensiva con Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen y Pau Torres, un centro del campo con John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara y George Hemmings, y un ataque formado por Emiliano Buendía y Nicolas Jackson.

Forma

El Brujas llega al partido con un registro de cuatro victorias, cero empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la First Division A belga. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Lommel por 0-1 el 4 de septiembre, mientras que su único tropiezo fue una derrota ante el Gante por 2-1 el 30 de agosto. El equipo de Leko ha marcado cinco goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Aston Villa acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue un empate a cero ante el Hull City en la Premier League el 5 de septiembre. Antes de ese punto, el equipo encajó cuatro goles ante el Brighton y uno ante el Arsenal. En total, el Villa ha marcado tres goles y encajado diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 en la Liga de Campeones, con victoria del Aston Villa por 3-0 en Villa Park. Apenas ocho días antes, el 4 de marzo, el Villa también se impuso en el Jan Breydel Stadion por 1-3. El único precedente favorable al Brujas en el historial disponible fue una victoria en casa por 1-0 el 6 de noviembre de 2024, también en fase de Champions League.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Brujas como el Aston Villa se encuentran actualmente en la primera posición de sus respectivos grupos.