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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en el Signal Iduna Park en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a un equipo con ritmo creciente en casa contra un visitante que llega con la necesidad urgente de sumar.

Niko Kovac llega al partido con la moral alta. El Dortmund firmó una remontada espectacular la semana pasada en Hoffenheim, ganando 3-2 después de ir perdiendo por dos goles al descanso. El conjunto alemán ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y muestra señales claras de solidez bajo las órdenes de Kovac.

La lista de bajas sigue siendo un problema para los locales. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias y Justin Lerma están lesionados, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck cumplen sanción. Aun así, el plantel cuenta con recursos suficientes para competir al más alto nivel europeo.

El Villarreal llega a Dortmund bajo presión. El Submarino Amarillo ha sumado apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga, y la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre ha intensificado las dudas sobre el equipo de Iñigo Pérez.

En el plano europeo, ambos equipos comparten la primera posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este duelo en un choque con implicaciones directas en el grupo. El historial reciente favorece al Dortmund, que ganó 4-0 en este mismo estadio en noviembre de 2025.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma por lesión, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck están sancionados. El once proyectado del Dortmund es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once proyectado del conjunto castellonense es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepe, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Borussia Dortmund llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 3-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga el 5 de septiembre, remontando un 0-2 en la segunda mitad. Antes de eso, golearon 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y arrancaron la liga con un triunfo 2-0 ante el Hamburgo. En total, han marcado nueve goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

El Villarreal acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el 5 de septiembre. Previamente, habían empatado 2-2 tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en las dos primeras jornadas de LaLiga. El conjunto de Iñigo Pérez ha marcado siete goles y encajado nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones, cuando el Borussia Dortmund venció al Villarreal 4-0 en el Signal Iduna Park. Antes de ese partido, los dos clubes se habían medido en sendos amistosos de pretemporada: un empate 2-2 en agosto de 2024 y una victoria del Villarreal 2-0 en julio de 2022. En el cómputo global de los tres encuentros registrados, cada equipo suma una victoria y hay un empate.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Borussia Dortmund como el Villarreal ocupan la primera posición en este momento de la competición.