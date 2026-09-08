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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Borussia Dortmund y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Signal Iduna Park
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido.

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El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en el Signal Iduna Park en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a un equipo con ritmo creciente en casa contra un visitante que llega con la necesidad urgente de sumar.

Niko Kovac llega al partido con la moral alta. El Dortmund firmó una remontada espectacular la semana pasada en Hoffenheim, ganando 3-2 después de ir perdiendo por dos goles al descanso. El conjunto alemán ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y muestra señales claras de solidez bajo las órdenes de Kovac.

La lista de bajas sigue siendo un problema para los locales. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias y Justin Lerma están lesionados, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck cumplen sanción. Aun así, el plantel cuenta con recursos suficientes para competir al más alto nivel europeo.

El Villarreal llega a Dortmund bajo presión. El Submarino Amarillo ha sumado apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga, y la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre ha intensificado las dudas sobre el equipo de Iñigo Pérez.

En el plano europeo, ambos equipos comparten la primera posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este duelo en un choque con implicaciones directas en el grupo. El historial reciente favorece al Dortmund, que ganó 4-0 en este mismo estadio en noviembre de 2025.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Villarreal alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroN. PepeN. PepeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Villarreal

Manager

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac no podrá contar con Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma por lesión, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck están sancionados. El once proyectado del Dortmund es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once proyectado del conjunto castellonense es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepe, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

BVB

BVB - Formulario

ROM
D2-2
FCB
L1-2
HSV
W2-0
HAM
W0-5
TSG
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
L1-0
COR
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Borussia Dortmund llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 3-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga el 5 de septiembre, remontando un 0-2 en la segunda mitad. Antes de eso, golearon 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y arrancaron la liga con un triunfo 2-0 ante el Hamburgo. En total, han marcado nueve goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

El Villarreal acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el 5 de septiembre. Previamente, habían empatado 2-2 tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en las dos primeras jornadas de LaLiga. El conjunto de Iñigo Pérez ha marcado siete goles y encajado nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateVillarreal
1
1
1
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones, cuando el Borussia Dortmund venció al Villarreal 4-0 en el Signal Iduna Park. Antes de ese partido, los dos clubes se habían medido en sendos amistosos de pretemporada: un empate 2-2 en agosto de 2024 y una victoria del Villarreal 2-0 en julio de 2022. En el cómputo global de los tres encuentros registrados, cada equipo suma una victoria y hay un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, tanto el Borussia Dortmund como el Villarreal ocupan la primera posición en este momento de la competición.

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