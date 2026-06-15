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Belgium vs Egipto: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
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Cómo ver el partido de World Cup entre Belgium y Egipto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Belgium contra Egipto alineaciones probables

4-2-3-1
Belgium crest
Belgium
BEL
Formación
Egipto crest
Egipto
EGY
4-2-3-1
1T. Courtois15T. Meunier21T. Castagne25N. Ngoy4B. Mechele8Y. Tielemans11J. Doku10L. Trossard7K. De Bruyne24A. Onana17C. De Ketelaere23M. Shobeir3M. Hany6M. Abdelmonem13A. Abou El Fotouh2Y. Ibrahim17M. Lasheen7Trezeguet10M. Salah19M. Ateya8E. Ashour22O. Marmoush
Egipto crest
Egipto
EGY
4-2-3-1
Belgium

Once inicial

Egipto

Manager

  • R. Garcia
  • H. Hassan

Lesiones y suspensiones

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Forma

    BEL
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    20/3
    Partidos de más de 2.5 goles
    3/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    EGY
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    6/2
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/5
    Ambos equipos anotaron
    1/5

    Historial de Enfrentamientos Directos

    BEL

    Últimos partidos

    EGY

    1

    Victoria

    0

    Empates

    2

    Victorias

    4

    Goles marcados

    6
    Partidos de más de 2.5 goles
    3/3
    Ambos equipos anotaron
    1/3

    Clasificación

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