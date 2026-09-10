Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena de Múnich acoge un nuevo compromiso europeo del Bayern en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el equipo de Vincent Kompany recibiendo al noruego Bodø/Glimt.

El conjunto bávaro llega al partido con un inicio de temporada irregular en la Bundesliga, donde empató 0-0 ante el Schalke en su última salida liguera, aunque antes había goleado al Stuttgart por 5-1. En la Copa alemana, sin embargo, los de Múnich no dieron opción al Osnabrück con un contundente 4-1.

Harry Kane lidera el ataque bávaro junto a Michael Olise, dos de los nombres más seguidos del fútbol europeo en este inicio de campaña. La presencia de Jamal Musiala y Luis Díaz en el once proyectado añade aún más calidad a un once que aspira a ser protagonista en Europa.

El Bodø/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, llega en un momento de plena confianza tras superar la fase de clasificación de la Champions League. Los noruegos eliminaron al NEC Nimega en dos partidos y acumulan cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones, la más reciente ante el Fredrikstad en la Eliteserien.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la fase de liga de la Champions League, lo que convierte este duelo en un encuentro con puntos importantes en juego para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany cuenta con un once proyectado de garantías para este partido europeo. El portero Manuel Neuer forma la zaga junto a Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer, mientras que Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic se perfilan en el centro del campo junto a Jamal Musiala. En ataque, Luis Díaz y Michael Olise apoyarán a Harry Kane. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

Por su parte, Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin bajo palos, con una defensa formada por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan y Villads Nielsen. Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Sondre Auklend ocuparán el mediocampo, mientras que Ole Blomberg y Andreas Helmersen acompañarán al delantero Ola Brynhildsen. El equipo visitante tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

El Bayern Múnich presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, mientras que antes de ese encuentro habían goleado al Stuttgart por 5-1. En la Copa alemana derrotaron al Osnabrück por 4-1, y en la Supercopa se impusieron al Borussia Dortmund por 2-1. Los bávaros han anotado 12 goles y encajado uno en ese período, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El Bodø/Glimt llega con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Fredrikstad en la Eliteserien, y antes habían goleado al Rosenborg por 4-2. En la fase de clasificación de la Champions League eliminaron al NEC Nimega con victorias por 3-0 y 3-1. Los noruegos han marcado 15 goles y encajado cuatro en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Bayern Múnich y el Bodø/Glimt, por lo que este partido podría representar el primer duelo oficial entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la fase de liga de la UEFA Champions League, tanto el Bayern Múnich como el Bodø/Glimt ocupan la séptima posición de la clasificación general.