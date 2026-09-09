Cómo ver Barcelona vs Feyenoord: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Barcelona recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los blaugrana afrontan el partido como uno de los equipos más en forma de Europa, con Hansi Flick al frente de un equipo que no conoce la derrota en lo que va de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Feyenoord

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

El conjunto catalán llega al partido con una racha demoledora en LaLiga. Su última actuación fue una goleada por 0-5 ante el Valencia en Mestalla, resultado que consolidó su liderato en la competición doméstica y que dejó sensaciones muy positivas de cara a la cita europea.

Lamine Yamal, Raphinha y Pedri forman el núcleo creativo de un equipo que ha marcado 17 goles en sus últimos cuatro partidos de liga. La incorporación de Rodri al once titular añade un músculo defensivo que equilibra el potencial ofensivo del equipo.

El Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega desde Países Bajos con un balance irregular en la Eredivisie. Tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos dibujan a un equipo capaz de puntuar, pero con margen de mejora en la consistencia defensiva.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa la quinta posición mientras que el Feyenoord figura en el decimotercer puesto. La diferencia de rendimiento entre ambos conjuntos hace del Spotify Camp Nou un escenario complicado para los neerlandeses.

Noticias del equipo y escuadras

En el Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión. Eric García tampoco estará disponible al cumplir sanción. El once probable blaugrana es el siguiente: Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé, Pau Cubarsí; Fermín López, Anthony Gordon, Pedri; Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Feyenoord de Van Bronckhorst llega con varias bajas en defensa: Jordan Bos, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal están lesionados, al igual que el centrocampista Jakub Moder. El once probable visitante es: Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Mika Mármol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri y Luciano Valente. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance de cinco victorias y cero derrotas. El equipo lleva 19 goles marcados y solo 3 encajados en ese período. Su última actuación fue la goleada 0-5 al Valencia, precedida por un 5-2 ante el Rayo Vallecano. Los blaugrana han mantenido la portería a cero en dos de los cinco encuentros.

El Feyenoord acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Eredivisie. Los neerlandeses han marcado 13 goles y encajado 9 en ese tramo, con su última victoria siendo un 1-3 ante el NEC Nimega. El equipo empató sus dos partidos anteriores a esa victoria, lo que evidencia cierta irregularidad en el tramo medio de la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Barcelona y el Feyenoord en el historial proporcionado.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que el Feyenoord figura en el decimotercer puesto.