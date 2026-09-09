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Cómo ver Barcelona vs Feyenoord: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Barcelona vs Feyenoord
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Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Barcelona y Feyenoord: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los blaugrana afrontan el partido como uno de los equipos más en forma de Europa, con Hansi Flick al frente de un equipo que no conoce la derrota en lo que va de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Cómo sintonizar el Barcelona vs Feyenoord

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

El conjunto catalán llega al partido con una racha demoledora en LaLiga. Su última actuación fue una goleada por 0-5 ante el Valencia en Mestalla, resultado que consolidó su liderato en la competición doméstica y que dejó sensaciones muy positivas de cara a la cita europea.

Lamine Yamal, Raphinha y Pedri forman el núcleo creativo de un equipo que ha marcado 17 goles en sus últimos cuatro partidos de liga. La incorporación de Rodri al once titular añade un músculo defensivo que equilibra el potencial ofensivo del equipo.

El Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega desde Países Bajos con un balance irregular en la Eredivisie. Tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos dibujan a un equipo capaz de puntuar, pero con margen de mejora en la consistencia defensiva.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa la quinta posición mientras que el Feyenoord figura en el decimotercer puesto. La diferencia de rendimiento entre ambos conjuntos hace del Spotify Camp Nou un escenario complicado para los neerlandeses.

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
Joan GarcíaJoan GarcíaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundePau CubarsíPau CubarsíF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

En el Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión. Eric García tampoco estará disponible al cumplir sanción. El once probable blaugrana es el siguiente: Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé, Pau Cubarsí; Fermín López, Anthony Gordon, Pedri; Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Feyenoord de Van Bronckhorst llega con varias bajas en defensa: Jordan Bos, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal están lesionados, al igual que el centrocampista Jakub Moder. El once probable visitante es: Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Mika Mármol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri y Luciano Valente. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

BAR

BAR - Formulario

AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FEY

FEY - Formulario

SPA
W0-1
GAE
D2-2
CAM
W2-5
HAA
D2-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance de cinco victorias y cero derrotas. El equipo lleva 19 goles marcados y solo 3 encajados en ese período. Su última actuación fue la goleada 0-5 al Valencia, precedida por un 5-2 ante el Rayo Vallecano. Los blaugrana han mantenido la portería a cero en dos de los cinco encuentros.

El Feyenoord acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Eredivisie. Los neerlandeses han marcado 13 goles y encajado 9 en ese tramo, con su última victoria siendo un 1-3 ante el NEC Nimega. El equipo empató sus dos partidos anteriores a esa victoria, lo que evidencia cierta irregularidad en el tramo medio de la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Barcelona y el Feyenoord en el historial proporcionado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que el Feyenoord figura en el decimotercer puesto.

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