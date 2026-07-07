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Argentina vs Egipto: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Argentina vs Egipto
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Cómo ver el partido de World Cup entre Argentina y Egipto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Argentina vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video y Telemundo (EEUU). A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Argentina y Egipto se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, con la Albiceleste defendiendo su corona ante los Faraones en un choque eliminatorio de máxima tensión.

Lionel Scaloni llega a este partido con la presión propia de quien busca hacer historia. Una victoria convertiría a Argentina en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962. Lionel Messi, líder en la carrera por la Bota de Oro, encabeza un ataque que ha marcado nueve goles en sus últimos cuatro partidos del torneo.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Argentina necesitó la prórroga para superar a Cabo Verde por 3-2 en su último encuentro, una batalla agotadora que llevó al propio Scaloni a criticar públicamente el calendario del torneo por los escasos días de recuperación entre partidos.

Egipto, por su parte, llega con una historia que contar. Los Faraones clasificaron para los octavos de final por primera vez desde 1934, tras eliminar a Australia en la tanda de penaltis. Hossam Hassan aspira a convertir a su selección en el quinto equipo africano en alcanzar los cuartos de final de un Mundial.

En la fase de grupos, Egipto mostró solidez y carácter. Empató ante Bélgica e Irán, venció a Nueva Zelanda y cerró el Grupo G como segundo clasificado, lo que habla de un equipo ordenado y difícil de batir.

El choque entre el campeón del mundo y la revelación africana del torneo promete ser uno de los partidos más atractivos de esta ronda. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Argentina contra Egipto alineaciones probables

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formación
Egipto crest
Egipto
EGY
4-2-3-1
23Damián Martínez26N. Molina13C. Romero6Lisandro Martínez3Nicolás Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24Enzo Fernández10L. Messi22Lautaro Martínez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egipto crest
Egipto
EGY
4-4-2
Argentina

Once inicial

Egipto

Manager

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Lesiones y suspensiones

    En el bando argentino, Lionel Scaloni dirige a la Albiceleste sin que los datos oficiales registren bajas por lesión ni sanciones confirmadas de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial, por lo que la alineación se confirmará más cerca del pitido inicial.

    En el equipo egipcio, el seleccionador Hossam Hassan tampoco cuenta con lesionados ni suspendidos registrados en los datos disponibles. Del mismo modo, el once titular previsto no ha sido facilitado oficialmente. Esta sección se actualizará con la información más reciente antes del partido.

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Lesiones y suspensiones

    Forma

    ARG

    ARG - Formulario

    ISL
    W3-0
    ALG
    W3-0
    AUT
    W2-0
    JOR
    W1-3
    CPV
    W3-2
    Gol marcado (encajado)
    14/3
    Partidos con más de 2,5 goles
    4/5
    Ambos equipos marcaron
    2/5
    EGY

    EGY - Formulario

    BRA
    L2-1
    BEL
    D1-1
    NZL
    W1-3
    IRÁ
    D1-1
    AUS
    W1-1
    Gol marcado (encajado)
    7/6
    Partidos con más de 2,5 goles
    2/5
    Ambos equipos marcaron
    5/5

    Argentina llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. Los de Scaloni han marcado 12 goles y encajado solo 2 en ese tramo, aunque el más reciente, el 3-2 ante Cabo Verde, exigió la prórroga. Antes de ese encuentro, la Albiceleste había goleado a Argelia (3-0) y a Austria (2-0) en el Mundial, además de vencer a Jordania por 1-3.

    Egipto presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Faraones derrotaron a Australia (resultado final 1-1, con clasificación en penaltis) y a Nueva Zelanda (1-3), empataron ante Irán (1-1) y Bélgica (1-1), y perdieron un amistoso ante Brasil (2-1). El equipo ha demostrado consistencia defensiva, aunque le ha costado generar diferencias en el marcador.

    Historial de Enfrentamientos Directos

    ARG

    Último partidos

    EGY

    1

    Victoria

    0

    Empates

    0

    Victorias

    2

    Goles marcados

    0
    Partidos de más de 2.5 goles
    0/1
    Ambos equipos anotaron
    0/1

    Los registros disponibles recogen un único precedente entre ambas selecciones: un amistoso disputado el 26 de marzo de 2008 en el que Egipto recibió a Argentina y cayó derrotado por 0-2. Con un solo antecedente en los datos, el historial entre ambos equipos es prácticamente un territorio inexplorado a nivel competitivo.

    Clasificación

    En la Copa del Mundo, Argentina terminó primera en el Grupo J, mientras que Egipto avanzó como segunda clasificada del Grupo G.

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