Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava comienza el 9 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

Previa del partido

El PSG, campeón de la Champions League en 2025 y 2026, inicia la defensa de su título en la fase de liga ante el Slovan Bratislava.

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El PSG espera dejar a un lado sus problemas domésticos

El campeón de Europa, el PSG, ha arrancado la nueva temporada de la Ligue 1 de forma sorprendentemente mala para sus altos estándares. No ha ganado en sus últimos cuatro partidos de liga, una racha que se remonta al curso pasado. Ha sumado dos puntos de nueve posibles en esta temporada y estaría en una situación aún peor sin la aportación goleadora de su capitán Marquinhos, que ha marcado en cada una de sus dos últimas apariciones. El Slovan también atraviesa un mal momento, con derrotas en sus dos últimos partidos domésticos, aunque esos dos resultados llegaron después de una secuencia de cuatro victorias para arrancar su nueva campaña en la Super Liga eslovaca.

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Yaya hace historia para los entrenadores africanos

La leyenda del Man City y Costa de Marfil Yaya Toure, ahora en el banquillo del Slovan, se convirtió en el primer entrenador africano en llevar con éxito a un club desde las rondas previas hasta la lucrativa fase de liga de la Champions League.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

El PSG ha encajado dos o más goles en cuatro partidos consecutivos de Ligue 1 por primera vez desde 2005.

Kvicha Kvaratskhelia participó directamente en 16 goles de la UCL la temporada pasada con el PSG.

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Posibles onces

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no tiene bajas confirmadas por lesión o sanción en el PSG de cara a este partido, y por ahora no se ha confirmado ningún once probable. La configuración de la plantilla ha quedado marcada de forma significativa por el mercado de verano, con la salida de Bradley Barcola al Liverpool y la rescisión del contrato de Renato Sanches, por lo que se esperan actualizaciones sobre el grupo disponible a medida que se acerque el encuentro.

La plantilla del Slovan Bratislava de Yaya Toure tampoco tiene por ahora información confirmada sobre lesiones o sanciones, y no se ha dado a conocer ningún XI previsto. Se añadirán más noticias de ambos equipos más cerca del inicio.

Forma

El PSG ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 a domicilio ante el Lille en la Ligue 1, un partido en el que iba por detrás antes de que los goles tardíos de Vitinha y Marquinhos rescataran un punto. Antes, empató 2-2 en Rennes y venció 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Una derrota por 1-0 ante el Lens en la Supercopa y un empate 1-1 en un amistoso con el Manchester United completan la secuencia de cinco encuentros. El PSG marcó siete goles y encajó cinco en esos partidos.

El Slovan Bratislava ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Zemplin Michalovce en la máxima categoría eslovaca el 30 de agosto. Su mejor actuación en esta racha fue una victoria liguera por 5-0 sobre el Ruzomberok el 15 de agosto. También venció 2-1 al NK Celje en la vuelta de su eliminatoria de clasificación para la Champions League para avanzar a la fase de grupos, tras haber empatado 1-1 en la ida. Bratislava marcó diez goles y encajó cuatro en los cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado dos veces anteriormente, ambas en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2011-12. El encuentro más reciente tuvo lugar el 3 de noviembre de 2011, cuando el PSG ganó 1-0 en el Parc des Princes. El enfrentamiento anterior, disputado el 20 de octubre de 2011 en Bratislava, terminó 0-0. Entre ambos partidos, el PSG presenta el mejor balance con una victoria y un empate, un gol a favor y ninguno en contra.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, tanto el Paris Saint-Germain como el Slovan Bratislava están empatados en lo más alto de la tabla, ocupando ambos la primera posición.