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Liga de Campeones
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Previa del Liverpool-Atlético de Madrid de la Champions League

Liga de Campeones
Liverpool
Atlético Madrid
D. Simeone
D. Szoboszlai

Previa completa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid en la Champions League en Anfield. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes, estado de forma y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Anfield

El Liverpool vs Atlético de Madrid comienza el 9 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y a las 20:00 GMT.

Previa del partido

La fase de liga de la Champions League arranca con el Liverpool, seis veces campeón de Europa, recibiendo en Anfield al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

El Liverpool por fin se pone en marcha en la Premier League

El equipo de Andoni Iraola se impuso por 2-0 al Ipswich Town el viernes, gracias a un doblete de Alexander Isak en la primera parte, para lograr su primera victoria de la temporada tras dos empates 2-2. También dio el debut al fichaje veraniego de £123 m Bradley Barcola, y el francés podría estar aspirando a ser titular aquí contra el Atleti.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

El Atleti llega tras una racha de resultados dispares

Los visitantes encajaron un duro 3-0 ante el Athletic Club el fin de semana en LaLiga y siguen arrastrando problemas en ataque. El delantero argentino Julian Álvarez quiere salir del club después de que no se concretara su deseado traspaso al Barcelona, mientras que Alexander Sorloth está de baja por lesión. Está siendo una secuencia irregular de resultados para el técnico Diego Simeone, con esa derrota ante el Athletic tras una victoria por 3-1 en Sevilla y un empate 2-2 contra el Villarreal. Alvarez entró desde el banquillo ante el Athletic, al igual que su compatriota y fichaje veraniego Cristian Romero. Ambos podrían perfilarse para salir de inicio, ya que cuentan con una valiosa experiencia en la Premier League.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Posibles alineaciones

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Noticias y plantillas de los equipos

Liverpool contra Atlético Madrid alineaciones probables

Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Manager

  • A. Iraola

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, no ha confirmado una posible alineación titular antes del partido, y actualmente no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el conjunto local. Se espera que se añadan actualizaciones más cerca del inicio.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tampoco ha hecho pública todavía la información del equipo, sin ausencias ni sanciones confirmadas por el momento. Se ofrecerá más información en cuanto esté disponible.

Forma

LIV

LIV - Formulario

COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATM

ATM - Formulario

OM
W1-2
MAL
W2-0
VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Liverpool ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Nottingham Forest en la Premier League, y también empató 2-2 con el Newcastle United la semana anterior. Su única victoria en esa racha llegó en un amistoso contra el Como, mientras que sufrió una derrota por 3-2 ante el Monaco en pretemporada. El Liverpool marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Atlético de Madrid ha mostrado una mejor forma, con tres victorias en sus últimos cinco partidos y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 a domicilio ante el Sevilla en LaLiga, y también venció al Malaga por 2-0 a principios de agosto. Un empate 2-2 con el Villarreal y una victoria amistosa por 2-1 sobre el Marseille completan una secuencia positiva, con su única derrota llegando contra el Manchester City en pretemporada. El Atlético marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

LiverpoolEmpateAtlético Madrid
3
0
2
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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Atlético Madrid
ATM
3
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Champions League el 17 de septiembre de 2025, cuando el Liverpool ganó 3-2 en Anfield. En los últimos cinco duelos directos, todos ellos en la Champions League, el Liverpool ha ganado tres veces por dos del Atlético. Los encuentros anteriores incluyen una victoria del Liverpool por 2-0 en Anfield en noviembre de 2021, un triunfo del Liverpool por 3-2 en Madrid en octubre de 2021, una victoria del Atlético por 3-2 en Anfield en marzo de 2020 y un triunfo del Atlético por 1-0 en la ida de esa misma eliminatoria en febrero de 2020.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, tanto el Liverpool como el Atlético de Madrid ocupan actualmente el primer puesto en sus respectivos grupos.

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