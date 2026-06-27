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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Oficial: ya hay 8 enfrentamientos para la ronda de 32

Brazil vs Japan
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Holanda vs Marruecos
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Francia vs Suecia
Francia
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Argentina
Cabo Verde
Sudáfrica vs Canadá
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Canadá
Ivory Coast vs Noruega
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Noruega
Brasil
Japón
EE. UU.
Países Bajos
Marruecos
México
Francia
Suecia
Argentina
Cabo Verde
Sudáfrica
Canadá
Côte d’Ivoire
Noruega

A la espera de los demás partidos

Ya se confirmaron los ocho partidos de la ronda de 32 del Mundial de Norteamérica, donde empieza la lucha por el título.

Sudáfrica jugará contra Canadá (anfitriona), y Marruecos ante Holanda en un duelo árabe-europeo.

Brasil chocará con Japón en un duelo de velocidad y habilidad, y Bosnia y Herzegovina se medirá a Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Noruega se mide a Costa de Marfil en un duelo equilibrado, mientras Suecia y Francia prometen espectáculo. Argentina desafiará a Cabo Verde y Egipto cerrará la jornada ante Australia el viernes.

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