Oficial: ya hay 8 enfrentamientos para la ronda de 32

Ya se confirmaron los ocho partidos de la ronda de 32 del Mundial de Norteamérica, donde empieza la lucha por el título.

Sudáfrica jugará contra Canadá (anfitriona), y Marruecos ante Holanda en un duelo árabe-europeo.

Brasil chocará con Japón en un duelo de velocidad y habilidad, y Bosnia y Herzegovina se medirá a Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Noruega se mide a Costa de Marfil en un duelo equilibrado, mientras Suecia y Francia prometen espectáculo. Argentina desafiará a Cabo Verde y Egipto cerrará la jornada ante Australia el viernes.