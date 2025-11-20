Napoli vs. Atalanta, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli recibe a Atalanta este sábado 22 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Diego Armando Maradona, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Napoli vs. Atalanta de la Serie A 2025-26

Los Azzurri llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Bolonia en la fecha 11. El equipo dirigido por Antonio Conte es cuarto en la clasificación con 22 puntos.

Por su parte, la Dea cayó por 0-3 frente a Sassuolo en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Raffaele Palladino es décimo tercero en la tabla con 13 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Napoli vs Atalanta, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México Disney+ Estados Unidos DAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Napoli vs Atalanta

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Napoli

Noticias del Atalanta

