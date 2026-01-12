Albacete vs. Real Madrid, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Albacete recibe a Real Madrid este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Albacete vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2025-26

El Alba avanzó a los octavos de final después de vencer por marcador de 3-0 en penales a Celta de Vigo en la ronda de los 32 mejores, con un empate por 2-2 en el tiempo reglamentario, con goles de Jefte Betancor y Jesús Vallejo para Albacete.

Por su parte, los Merengues consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 3-2 a Talavera en los dieciseisavos de final, con un doblete de Kylian Mbappé, además de un tanto en propia puerta de Manuel Farrando.

Cómo ver Albacete vs Real Madrid, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Sports (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Albacete vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Carlos Belmonte.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Albacete contra Real Madrid alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Gonzalez Alineación probable Suplentes Manager Álvaro Arbeloa

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Albacete

El Alba se encuentra en medio de un regreso triunfal a la Copa del Rey tras una ausencia de una temporada. Además en su actuación más reciente (2023-24) no logró superar la primera ronda. Su mejor resultado histórico son las semifinales en la campaña de 1994-95.

Noticias del Real Madrid

Los Blancos tienen como objetivo alcanzar su segunda final consecutiva y levantar el trofeo de nuevo tras dos temporadas en las que no lograron sumar un título más de copa a sus vitrinas.

Los Merengues vienen de perder en la final de la Supercopa de España por 2-3 a manos de Barcelona en un emoconante duelo, a pesar de los goles de Vinícius Júnior y Gonzalo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

